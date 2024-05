Michelle Yeoh nel cast della serie Blade Runner 2099

L’attrice Michelle Yeoh sarà tra i protagonisti del cast di Blade Runner 2099, la serie Prime Video ispirata ai romanzi di Philip K. Dick.

Con un Oscar in tasca per il ruolo nello sci-fi “Everything Everywhere All at Once“, la bravissima attrice di origini asiatiche ha scelto il suo prossimo ruolo di spicco in quel di Hollywood. Secondo Deadline, infatti, la Yeoh rivestirà nella serie Blade Runner 2099 un ruolo di spicco, anche se non è stato ancora svelato.

Come noto, lo show destinato alla piattaforma Prime Video andrà ad espandere ulteriormente la saga sci-fi dopo Blade Runner 2049, andando presumibilmente a ritagliarsi lo status di sequel diretto, anche se ambientato 50 anni dopo quegli eventi.

La produzione di Blade Runner 2099 avrebbe dovuto partire la scorsa estate da Belfast, ma i ritardi dovuti allo sciopero degli sceneggiatori e degli attori hanno portato Amazon e Alcon a spostare la data ad aprile 2024, e la location a Praga, già famosa per aver fatto da base per la produzione un’altra serie di fantascienza di successo “Fondazione“.

Silka Luisa ha ottenuto il ruolo di showrunner, mentre Jonathan van Tulleken (Shogun) dirigerà i primi due episodi. Nel team di produzione ci sarà anche Ridley Scott (regista di Blade Runner) tramite la sua Scott Free Productions, in collaborazione con Michael Green (sceneggiatore di Blade Runner 2049) e Andrew Kosove e Broderick Johson, co-fondatori di Alcon Entertainment.

Nel 2011, Alcon si è assicurata i diritti cinematografici, televisivi e di franchising accessori per produrre prequel e sequel del thriller di fantascienza del 1982 “Blade Runner“. Da allora, Alcon ha finanziato e prodotto il film Blade Runner 2049, ma anche Blade Runner: Black Lotus, la serie anime che ha debuttato nel 2022 su Adult Swim e Crunchyroll.

