Ruby Cruz si è aggiunta al cast del sequel di Willow su Disney+

L’attrice Ruby Cruz si è aggiunta questa sera al cast in costruzione dell’annunciato sequel di Willow, come noto in programma sulla piattaforma digitale Disney+.

SuperHeroHype ha confermato che l’ingaggio di Ruby Cruz è arrivato in seguito al forfait dell’attrice Cailee Spaeny, precedentemente assunta per un ruolo centrale nella futura serie fantasy. Il ruolo in questione sarà quello di Kit, futura regina del suo regno e sorella gemella di un principe rapito: la serie seguirà il viaggio di Kit alla ricerca del fratello scomparso. L’attrice è attualmente nota per le sue interpretazioni in Blue Bloods della CBS e Castle Rock di Hulu.

WILLOW

PRODUZIONE: Lo showrunner della serie sarà Jonathan Kasdan, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio. Wendy Mericle, Ron Howard, Bob Dolman (autore del film), Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan saranno invece parte del team produttivo. L’episodio pilota sarà diretto da Jonathan Entwistle. CAST: Warwick Davis, Erin Kellyman, Ruby Cruz, Ellie Bamber.

TRAMA: La trama della serie trama dovrebbe ruotare attorno a un gruppo in missione per salvare un principe rapito. Tra loro Dove, una modesta cuoca il cui passato ha molti punti in comune con Willow. Scoprirà di essere una “prescelta” e unirà le forze con Kit, la principessa il cui fratello gemello è stato rapito. Con loro Jade, migliore amica di Kit oltre che sua serva, Boorman, un uomo il cui ruolo sembra simile a quello che aveva Val Kilmer nel film, un ladro e bugiardo che si unisce alla missione pur di uscire di prigione.

Prossimamente su Disney+.