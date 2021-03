The Boys: Lizze Broadway è il primo membro del cast della serie spin-off

L’attrice Lizze Broadway è la prima attrice a fare il suo ingresso nel cast in costruzione dell’annunciata serie spin-off di The Boys, lo show di successo prodotto da Amazon Studios.

Annunciata lo scorso settembre, la serie spin-off di The Boys ha trovato in Lizze Broadway il primo membro del cast: l’attrice, secondo SuperHeroHype, ha ottenuto il ruolo di un personaggio di nome Emma. Ad oggi l’attrice è nota ad Hollywood per aver preso parte alla serie tv incentrata su The Lost Boys, ma anche ad American Pie Presents: Girls ‘Rules.

La nuova serie, il cui titolo non è stato ancora rivelato, sarà prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television, in collaborazione con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film. Il nome collegato al ruolo di showrunner, invece, è quello di Craig Rosenberg. Tra i produttori spazio anche per Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg. Le riprese dovrebbero partire entro la fine dell’anno.

Dalle ultime informazioni note, lo spin-off di The Boys è attualmente descritta così: “La nuova serie esplorerà il quotidiano di un college frequentato solo da ragazzi con i superpoteri, ognuno pronto a sperimentare i propri limiti, ed in cerca di contratti da supereroi.”