Rosso Uno | Record di visualizzazioni su Prime Video

Non sarà stato un successo commerciale al botteghino, ma Rosso Uno è certamente un titolo che i possessori di Prime Video ricorderanno per molto tempo.

Quest’oggi Amazon MGM Studios ha affermato (via the Hollywood Reporter) che il film di Natale con Chris Evans e Dwayne Johnson ha infranto il record di visualizzazioni sulla piattaforma di casa Prime Video. Secondo lo streamer, infatti, Rosso Uno (in originale Red One) è stato visto da oltre 50 milioni di spettatori a livello mondiale nei primi quattro giorni di programmazione; il precedente record era di Road House (50 milioni in due settimane).

Jennifer Salke, responsabile di Amazon MGM Studios, ha affermato: “Ogni film è diverso e siamo molto grati per la partnership con i nostri registi nel trovare insieme la strategia giusta per far arrivare questo film al pubblico più vasto possibile. Con Rosso Uno, non c’erano dubbi che la strategia dovesse includere un’uscita nelle sale e una campagna di marketing associata, che ha portato il pubblico nei cinema e generato consapevolezza per il film con spettatori che alla fine si sarebbero sintonizzati su Prime Video. È gratificante vedere il nostro piano dare i suoi frutti per i clienti e siamo incredibilmente grati all’intero team di registi e al cast che hanno contribuito a renderlo possibile.“

Rosso Uno ha esordito nelle sale di tutto il mondo lo scorso mese di novembre sotto il marchio Warner Bros. L’incasso al Box Office si aggira intorno ai 175 milioni di dollari, mentre il budget complessivo pare abbia superato i 250 milioni, e questo (si tratta di voci) sarebbe dovuto anche al comportamento di Dwayne Johnson in via di produzione, con ritardi sul set e capricci da star hollywoodiana che avrebbero ritardato di diverse settimane le riprese.

