Nova | La nuova serie tv Marvel ha uno showrunner

La nuova serie tv dei Marvel Studios dedicata al supereroe cosmico Nova inizia finalmente a prendere forma.

Questa mattina Deadline ha riferito che Kevin Feige (CEO Marvel Studios) ha messo sotto contratto Ed Bernero per il ruolo di showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. Bernero andrà a sostituire Sabir Pirzada (Moon Knight), il cui nome era collegato al progetto Nova già da tempo. Bernero è noto per prodotto e sceneggiato Criminal Minds, nonché co-creatore e produttore esecutivo dello spin-off Suspect Behaviour.

La serie tv su Nova è stata ufficialmente annunciata da Feige lo scorso mese di luglio in occasione dell’edizione 2024 del San Diego Comic-Con (il nostro articolo a questo indirizzo).

L’assenza di Nova dall’MCU è in effetti una delle cose più strane in assoluto del processo di espansione del franchise, d’altro canto stiamo parlando dell’eroe più grande della frangia “cosmica” dei fumetti Marvel Comics. La prima volta che si è parlato del personaggio è stato in occasione del lancio al cinema di Avengers: Infinity War, ma era evidente che Feige e company avevano ancora voglia di aspettare il momento giusto. Brad Winderbaum, capo dello streaming, dell’animazione e della televisione presso la Marvel, aveva riferito che tra i tanti progetti in via di sviluppo, quello più interessante sembrava essere proprio quello su Nova.

Nova | Il Personaggio dei Fumetti Marvel Comics

Il Nova originale è Richard Rider, creato da Marv Wolfman (testi) e John Buscema (disegni) nel 1976. La sua genesi ricorda quella di Lanterna Verde: Richard è un terrestre che ottiene i poteri di Nova da Rhomman Dey, l’ultimo superstite dei Nova Corps, corpo di polizia intergalattico originario di Xandar. Inizialmente i suoi poteri sono “limitati” a forza sovrumana, emissione di raggi concussivi e volo ad alte velocità (è soprannominato il “razzo umano”), ma dopo la saga di Annihilation riceve l’energia di tutti i Nova Corps, diventando molto più potente.