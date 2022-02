Roland Emmerich si scaglia contro i cinecomics Marvel e DC

Il regista Roland Emmerich tornerà domani nelle sale americane con il suo ultimo film Moonfall, ma nel frattempo trova il tempo per scagliarsi contro i cinecomics Marvel e DC.

Impegnato nel tour promozionale in vista dell’uscita imminente di Moonfall (qui il trailer), il regista specialista in disaster movie “Roland Emmerich” è entrato a gamba tesa sull’effetto dei cinecomics Marvel e DC, ma anche di saghe quali Star Wars, sull’intera industria hollywoodiana, definendoli la morte dei blockbusters. Parlando con Den of Geek, infatti, il regista ha spiegato che la mancanza di originalità, e quindi il dover seguire un canone prestabilito, sono alla base del continuo degrado del settore blockbuster. Le parole contrastanti di Roland Emmerich vanno così ad aggiungersi a quelle di altri registi della vecchia guardia (vedi Ridley Scott e Martin Scorsese), i quali si dichiarano da sempre contrari al genere cinecomic. Crescerà ancora la lista dei detrattori illustri del genere cinecomic?

MOONFALL

PRODUZIONE: Il film è sceneggiato dallo stesso Roland Emmerich, in collaborazione con Harald Kloser e Spenser Cohen. L’intera produzione è nelle mani di Centropolis Entertainment (società di Emmerich) e Street Entertainment (società di Kloser). La Lionsgate ha opzionato la distribuzione sul territorio americano. CAST: Halle Berry, Patrick Wilson, Charlie Plummer, Michael Pena, John Bradley, Randy Thomas, Carolina Bartczak, Maxim Roy e Stephen Bogaert. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa a partire dal 4 febbraio 2022, in Italia dal 17 marzo.

TRAMA: Una forza misteriosa manda la Luna in rotta di collisione con la Terra minacciando la vita sul pianeta. Poche settimane prima dell’impatto, l’ex astronauta della NASA Jo Fowler (Halle Berry) è convinta di avere la chiave per salvare il mondo, ma solo l’astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e il teorico complottista K. C. Houseman (John Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno un’impossibile missione nello spazio, solo per scoprire che la nostra Luna non è quello che sembra.