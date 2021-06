Le riprese della terza stagione di Titans, fortunata serie dedicata ai celebri fumetti DC Comics, sono ufficialmente terminate, ora la messa in onda è attesa per il prossimo agosto su HBO Max.

A confermare la fine della lavorazione sul set di Toronto è stato in queste ore un post-social di Dewucme, la pagina Instagram che da settimane segue attentamente l’evolversi delle riprese di Titans 3. Come già annunciato in precedenza, ora sarà HBO Max a preordinare la messa in onda dei nuovi episodi a partire dal prossimo agosto.

In fondo alla pagina anche il post-social in questione.

TITANS

PRODUZIONE: La serie è stata sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman. Le riprese della terza stagione sono attualmente in corso. CAST: Tegan Croft, Anna Diop, Brenton Thwaites, Alan Ritchon, Minka Kelly, Ryan Potter, Bruno Bichir, Joshua Orpin, Esai Morales, Chella Man, Iain Glen, Savannah Welch, Jay Lycurgo, Vincent Kartheiser. DISTRIBUZIONE: Da agosto 2021 su HBO Max, a livello internazionale sarà sempre Netflix a distribuirla.

TRAMA. Nella terza stagione della serie live-action della DC Titans, le circostanze porteranno i nostri eroi a Gotham City, dove si riuniranno con dei vecchi amici ed affronteranno nuove minacce.