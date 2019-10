Il regista Zack Snyder ha annunciato la fine delle riprese di Army of the Dead, zombie movie co-prodotto da Netflix.

La conferma dell'ultimo ciak è arrivata attraverso il rilascio di una foto da parte di Zack Snyder, la cui tagline annunciava proprio il giorno dell'ultimo ciak.

Al momento Netflix non ha diffuso una data ufficiale per Army of the Dead, ma dall'ultimo aggiornamento pare che si tratterà di una release sulla piattaforma di streaming a partire dall'inverno del 2020. Ovviamente si attendono nuovi aggiornamenti in merito.

Army of the Dead

Army of the Dead sarà diretto da Zack Snyder. La sceneggiatura è stata co-firmata da Zack Snyder e Joby Harold.

Nel cast Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Chris D’Elia, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

La storia seguirà le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Le riprese del progetto avranno inizio a luglio.

La release sarà a cura di Netflix a partire dall'inverno del 2020.