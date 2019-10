Dopo un lungo silenzio, si torna finalmente a parlare di DC Extended Universe, ed in particolare del solo annunciato Green Lantern Corps.

Da tempo messo in standby a causa dei continui passi falsi della Warner Bros sul DCEU, pare che il successo di film quali Aquaman e Shazam! abbia dato nuovo slancio al progetto legato alle celebri Lanterne Verdi della DC.

Attraverso un aggiornamento proveniente da una fonte interna di We Got This Covered, infatti, pare che la Warner Bros sia intenzionata ad affidare il ruolo di Hal Jordan niente di meno che a Bradley Cooper, stella hollywoodian di film quali A Star is Born e Una Notte da Leoni. La fonte specifica, però, che non è certo che tra le parti ci siano stati al momento contatti significativi.

Bradley Cooper non è nuovo al genere cinecomic, essendo il doppiatore ufficiale di Rocket Raccoon nel Marvel Cinecomic Universe. Questa però sarebbe la sua prima apparizione in carne e ossa in questo genere.

L'ultimo nome associato al cinecomic è stato in passato quello di Tom Cruise, ma evidentemente le cose ora in casa Warner Bros potrebbero essere radicalmente cambiate. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.

A voi piacerebbe Bradley Cooper nei panni di Hal Jordan - aka Lanterna Verde?