La Warner Bros ha rivelato la data di uscita cinematografica di Malignant, il nuovo horror diretto da James Wan.

Secondo quanto dichiarato da Warner Bros, il film approderà nelle sale americane - col marchio New Line Cinema - il 14 agosto del 2020, quindi in piena estate, periodo solitamente florido per il genere in Usa.

Malignant

Le riprese di Malignant sono attualmente in corso a Los Angeles.

Il film sarà diretto da James Wan. In cabina di produzione lo stesso Wan e Michael Clear con la loro Atomic Monster. I fondi arriveranno in maniera indipendente da Starlight Media e Midas Innovation, con il contributo degli sgravi fiscali dello stato della California.

Nel cast George Young, Annabelle Wallis, Ingrid Bisu, Maddie Hasson, Michole Briana White, Jake Abel e Jacqueline McKenzie.

Nelle sale Usa dal 14 agosto 2020.