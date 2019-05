Mentre la Disney si appresta a valutare il futuro di alcuni franchise acquisiti con Fox, un sequel di Alien: Covenant sembra sempre più vicino.

Un nuovo report proveniente da MovieWeb vorrebbe Ridley Scott a lavoro sulla sceneggiatura di un terzo prequel della saga Alien. La fonte non specifica se si tratta del più volte citato Alien: Awakening, ma specifica che Ridley Scott siederà ancora sulla sedia di regia.

Nei giorni scorsi il regista ha rivelato di aver avuto colloqui con Disney per realizzare in futuri nuovi sequel di Alien che possano rivitalizzare un franchise oramai logoro. A tal proposito non è dato sapere se questo terzo capitolo sia già figlio di questi colloqui.

Come noto, Prometheus non è stato particolarmente apprezzato dalla critica, ma ha potuto contare su un discreto incasso al Box Office, cosa invece non accaduta per Alien: Covenant, snobbato da critica e pubblico.

Che sia la terza volta, quella buona?