Il mese di giugno oramai è ad un passo, e noi siamo qui come ogni fine mese per parlarvi delle nuove uscite del catalogo di Netflix. Ecco i film, le serie tv ed i contenuti più interessanti di Giugno 2019.

Nel momento in cui scriviamo il colosso dello streaming non ha completato il proprio listino di nuove uscite, pertanto proveremo ad aggiornarlo una volta completato.

Partiamo con le serie tv in uscita, o di ritorno. Giugno vedrà il ritorno di Black Mirror con la sua quinta stagione, così come le seconde ondate di episodi di Dark (la serie tedesca) e Happy!. Da non perdere a giugno neppure la terza stagione di 3%, la serie distopica di origine brasiliana.

Tra i film orignali Netflix vi segnaliamo lo sci-fi I Am Mother – con Hilary Swank – ma anche la commedia con Adam Sandler e Jennifer Aniston dal titolo Murder Mistery. Il colosso dello streaming nel mese di giugno rilascerà inoltre anche Resident Evil, Run All Night e #Selfie.

Grande attesa, infine, per l’esordio di Neon Genesis Evangelion, con tutti i suoi 26 episodi rilasciati in contemporanea dal 21 giugno.

Il listino completo di Giugno 2019.

Serie TV Originali Netflix

BAD BLOOD (Stagione 2) – 31/05/2019

COME VENDERE DROGA ONLINE (in fretta) (Stagione 1) – 31/05/2019

GOOD GIRLS (Stagione 2) – 31/05/2019

KILLER TV (Stagione 1) – 31/05/2019

ONE SPRING NIGHT (Stagione 1) – 01/06/2019

MALIBU RESCUE: LA SERIE (Stagione 1) – 03/06/2019

BLACK MIRROR (Stagione 5) – 05/06/2019

HAPPY! (Stagione 2) – 05/06/2019

3% (Stagione 3) – 07/06/2019

TALES OF CITY (Mini-serie) – 07/06/2019

DESIGNATED SURVIVOR (Stagione 3) – 07/06/2019

LEILA (Stagione 1) – 14/06/2019

DARK (Stagione 2) – 21/06/2019

Film Originali Netflix

FINCHÉ FORSE NON VI SEPARI – 31/05/2019

OH, RAMONA! – 01/06/2019

VA TUTTO BENE – 06/06/2019

I AM MOTHER – 07/06/2019

ROCK MY HEART – 07/06/2019

MURDER MYSTERY – 14/06/2019

BEATS – 19/06/2019

Film

CHOPSTICK – 31/05/2019

UNA PROPOSTA PER DIRE SÌ – 31/05/2019

#SELFIE – 01/06/2019

ACRIMONY – 01/06/2019

AFTER SEX – 01/06/2019

AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER – 01/06/2019

BELIEVE – 01/06/2019

GOOOL! – 01/06/2019

IL CASTELLO – 01/06/2019

LOVE IS A STORY – 01/06/2019

RESIDENT EVIL – 01/06/2019

SUXBAD – TRE METRI SOPRA IL PELO – 01/06/2019

RUN ALL NIGHT – 04/06/2019

Documentari Originali

LIFE IN THE DOGHOUSE – 01/06/2019

THE BLACK GODFATHER – 07/06/2019

ROLLING THUNDER REVUE: A BOB DYLAN STORY BY MARTIN SCORSESE – 12/06/2019

Anime e animazione

NEON GENESIS EVANGELION – 21/06/2019

NEON GENESIS EVANGELION: DEATH & REBIRTH – 21/06/2019

21 giugno – NEON GENESIS EVANGELION: THE END OF EVANGELION – 21/06/2019

SEEDS, Stagione 1 – 28/06/2019

Contenuti per bambini