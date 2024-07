Richard Gere si aggiunge al cast di The Agency

Il candidato all’Emmy “Richard Gere” è entrato a far parte del cast della nuova serie Paramount+ dal titolo The Agency.

Come in precedenza annunciato, The Agency (inizialmente nota come The Department) non è altro che la versione hollywoodiana della fortunata serie francese “The Bureau“, creata da Eric Rochant e proposta su CANAL+ per ben cinque stagioni.

Il candidato ai Golden Globe® e pluripremiato ai BAFTA® Joe Wright (Orgoglio e pregiudizio, L’ora più buia ed Espiazione) dirigerà e produrrà la nuova serie drammatica, mentre gli scrittori vincitori del Tony®Award Jez Butterworth e John-Henry Butterworth (Ford v Ferrari, Edge of Tomorrow) produrranno e scriveranno tutti e dieci gli episodi.

Il nuovissimo thriller politico segue Martian (il due volte candidato all’Oscar Michael Fassbender), un agente segreto della CIA, a cui viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l’amore che si era lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore, gettandolo in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio. Richard Gere interpreterà “Bosko”, il capo della stazione di Londra con un passato ricco di storia dopo aver prestato servizio come agente sotto copertura per otto anni.

Commissionata da Showtime/MTV Entertainment Studios e prodotta in associazione con 101 Studios, THE AGENCY è prodotta da Keith Cox e Nina L. Diaz di Showtime/MTV Entertainment Studios; David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari di 101 Studios (Yellowstone); George Clooney e Grant Heslov per Smokehouse Pictures; Alex Berger per TOP-The Originals Productions; Ashley Stern e Pascal Breton per Federation Studios/Federation Entertainment of America; Michael Fassbender. Jez e John-Henry Butterworth sono scrittori e produttori esecutivi; Joe Wright è produttore esecutivo e regista dei primi due episodi.

