Michael Fassbender protagonista del remake di The Bureau

Michael Fassbender è salito a bordo del cast di The Agency, remake americano della serie francese di successo “The Bureau“.

Annunciata già nel mese di febbraio, la nuova serie vedrà George Clooney protagonista in cabina di produzione assieme a Grant Heslov attraverso la loro compagnia Smokehouse Pictures, mentre Fassbender (di recente in The Killer) avrà il doppio ruolo di interprete principale e produttore esecutivo. Jez Butterworth e John-Henry Butterworth (Ford v Ferrari, Edge of Tomorrow) scriveranno i dieci episodi, con Joe Wright (Espiazione) che si occuperà della regia di tutti gli episodi. La notizia è stata confermata da Deadline.

The Agency, inizialmente nota come “The Department“, seguirà “Martian (Fassbender), un agente segreto della CIA a cui è stato ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l’amore che ha lasciato riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore; gettandoli entrambi in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio”.

Paramount+ si occuperà della distribuzione, mentre 101 Studios e Showtime/MTV Entertainment Studios della produzione. La serie originale “The Bureau” è stata creata da Eric Rochant e trasmessa per cinque stagioni sulla rete francese Canal+.

