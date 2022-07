Il regno di Viola Davis, ecco il trailer di The Woman King

Sony Pictures ha condiviso in rete il primo trailer di The Woman King, il film storico diretto da Gina Prince-Bythewood ed interpretato da una Viola Davis completamente inedita.

Svestiti i panni di colei tira i fili dal dietro le quinte in The Suicide Squad: Missione Suicida (sarà anche protagonista di uno spin-off dedicato a Amanda Waller), l’attrice premio Oscar Viola Davis in The Woman King darà volto ad una guerriera africana realmente esistita. Il film, infatti, racconterà le gesta di un generale di un’unità militare, in lotta contro i francesi venuti nella loro patria per schiavizzare il loro popolo minacciando di distruggere tutto ciò per cui aveva vissuto. The Woman in King è ispirato ai fatti realmente accaduti nel Regno di Dahomey, uno degli stati più potenti dell’Africa nel 18° e ne 19° secolo.

Nel cast con la Davis anche Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, Hero Fiennes Tiffin e John Boyega. Trai i produttori Cathy Schulman (Welle Entertainment) insieme alla stessa Davis, Davis and Julius Tennon di JuVee Productions e Maria Bello di Jack Blue Productions.

L’uscita al cinema è stata fissata per il 16 settembre 2022.