Viola Davis sarà al centro di un nuovo spin-off televisivo di The Suicide Squad, il film diretto da James Gunn.

SuperHeroHype ha confermato che “Viola Davis” tornerà ad interpretare Amanda Waller in un secondo spin-off (il primo è stato Peacemaker) del cinecomic DC “The Suicide Squad – Missione Suicida“. La fonte ha specificato che le trattative tra HBO Max/Warner Bros Television e l’attrice premio Oscar sono attualmente in corso, ma che ciononostante mancherebbero solo alcuni dettagli per la firma. La serie sarà scritta da Christal Henry (Watchmen), e vedrà James Gunn, Peter Safran in cabina di produzione.

La David ha interpretato Amanda Waller per la prima volta nell’originale Suicide Squad di David Ayer nel 2016, ha ripreso il ruolo in The Suicide Squad – Missione Suicida, e successivamente è apparsa in due episodi di Peacemaker.

Di recente James Gunn ha rivelato di essere al lavoro su un secondo spin-off del suo film, ma attualmente non ci sono conferme che si tratti proprio della serie citata in questo articolo. Non resta che attendere nuovi dettagli in merito.