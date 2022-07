20th Century Studios ha da poco presentato il primo trailer di Amsterdam, il nuovo film diretto dall’osannato regista David O. Russell.

Ispirato a fatti realmente accaduti, ma con una buona dose di finzione cinematografica, Amsterdam porterà sul grande schermo la bizzarra storia di un trio di amici che, loro malgrado, si ritrovano immischiati in uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana. L’uscita italiana è al momento fissata per il 3 novembre.

Come per le precedenti pellicole, il regista si è affidato ad un cast stellare, di cui molti già avvezzi al suo cinema. Oltre ai tre protagonisti interpretati da Margot Robbie, Christian Bale (ora nelle sale con Thor: Love and Thunder) e John David Washington, lo straordinario cast può contare su Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro.

Scritto e diretto dal cinque volte candidato all’Oscar David O. Russell, il film è prodotto da Arnon Milchan, Matthew Budman, Anthony Katagas, lo stesso Russell e Christian Bale, mentre Yariv Milchan, Michael Schaefer e Sam Hanson sono i produttori esecutivi.

Questa è invece la sinossi ufficiale:

“Amsterdam, l’ultimo lungometraggio dell’acclamato regista e sceneggiatore David O. Russel, arriverà il 3 novembre nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Racconto affascinante e intricato che fonde brillantemente fatti storici e finzione per un’esperienza cinematografica attuale, il film 20th Century Studios e New Regency Amsterdam è un crime originale su tre grandi amici che si trovano al centro di uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana.”