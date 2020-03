Recensione Togo - Una Grande Amicizia, il film Disney+

Vi proponiamo la recensione di Togo - Una Grande Amicizia, film presente sulla piattaforma Disney+.

Distribuito tramite la piattaforma Disney+ fin dal giorno del suo lancio in Italia (il 24 marzo 2020), “Togo - Una Grande Amicizia” racconta la storia di Leonhard Seppala e dei sui cani da slitta, il cui leader era per l’appunto Togo, e di come riuscirono a bloccare l’epidemia di difterite che si stava diffondendo nella città di Nome (Alaska) affrontando una terribile tempesta per riuscire a recuperare il siero in una città distante molte chilometri.

Le vicende raccontate dal film di Ericson Core sono ispirate ai fatti realmente accaduti nel 1925 e puntano a rendere giustizia ai veri eroi di una storia per la quale il nome più noto è quello di un altro cane da slitta protagonista di diverse pellicole: Balto. A prescindere da questo aspetto, il film è tra i primi prodotti originali realizzati per la piattaforma streaming Disney+ e la scelta di un cast di tutto rispetto, tra cui spiccano i nomi di Willem Dafoe e Julianne Nicholson, testimonia l’intenzione della casa di Topolino di puntare molto su questa pellicola.

“Togo” si inserisce a pieno titolo nel filone dei film d’avventura che hanno per protagonista un eroe a quattro zampe e ha la sua carta vincente nella scelta di preferire, per la gran parte delle sequenze e ove possibile ovviamente, dei cani reali anziché gli ormai inflazionati effetti speciali iperrealistici. Willem Defoe e l’interprete di Togo riescono a creare un’empatia che travalica lo schermo e una scrittura sapiente, per quanto comunque legata ai cliché del genere, e una colonna sonora davvero potente contribuiscono a creare un film dall’impatto emotivo davvero notevole.

Sotto il punto di vista tecnico siamo su livelli altissimi. Gli effetti speciali e la fotografia, curata dallo stesso Ericson Core, sono encomiabili e gli splendidi panorami dell’Alaska fanno il resto.

I valori portanti e formativi delle pellicole Disney ci sono tutti e non mancano la tenerezza, l’avventura e una certa dose di drammaticità.

Preparate i fazzoletti.

⭐⭐⭐⭐