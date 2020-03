Film, Serie Tv e altro su Disney+, ecco il catalogo completo

Con l'approdo della piattaforma Disney+ in Italia è giusto fare una conta di film, serie tv e programmi vari presenti in catalogo al momento del lancio nazionale.

Come dichiarato da Disney Italia, la lista dei programmi disponibili al momento del lancio nel nostro paese conta ben 500 titoli, tra film, serie tv e prodotti d'intrattenimenti vario, ma in realtà - così come constatato già in mattinata - si tratta di un numero ben più alto.

Nonostante l'assenza di alcuni titoli non proprio recenti, si contano stranamente quelle di Ant-Man and the Wasp e Gli Incredibili 2, c'è da segnalare la presenza di tutti i titoli restanti del Marvel Cinematic Universe, una lista sconfinata di film d'animazione classica Disney, tutti (o quasi) i capolavori Disney/Pixar, ed ancora l'enorme franchise Star Wars, senza dimenticare i tanti film dell'ex listino Fox, ed altro ancora.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo all'articolo di lancio in Italia di Disney+, che troverete a questo indirizzo.

Ecco quindi, una lista di film, serie tv ed altro presente da oggi su Disney+, ovviamente va ricordato che la lista subirà costantemente variazioni.

FILM - SERIE TV - ALTRO SU DISNEY+

10 Cose che Odio di Te

La carica dei 101

La carica dei 101 II: Macchia, un eroe a Londra

La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda

12 volte Natale

20.000 leghe sotto i mari

Un professore tra le nuvole

Tutto quella notte (1987)

Un maggiordomo nel Far West

Le Avventure di Huck Finn

Le Avventure di Ichabod e Mr. Toad

African Cats

Il Leone Africano

Aladdin

Aladdin

Aladdin e il Re dei Ladri

Alexander e la terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissima giornata

Alice nel Paese delle Meraviglie (1951)

Alice in Wonderland (2010)

Alice attraverso lo specchio

Alieni degli abissi

La squadra di bowling Alley Cats

Il cuore e l’anima d’America

Amy

Anastasia

Ant-Man

Apollo: missione luna

La Gang delle Sfoglie di Mele colpisce ancora

La banda delle frittelle di mele

Ceppo di Natale del Castello di Arendelle

Gli Aristogatti

Alla ricerca di Atlantide con James Cameron

Atlantis -il ritorno di Milo

Atlantis – L’impero perduto

Avatar

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War

Babes in Toyland

Bambi

Bambi 2 – Bambi e il grande principe della foresta

Bears

Io e gli orsi

La Bella e la Bestia (1991)

La Bella e la Bestia (2017)

La Bella e la Bestia – Un magico Natale

Il mio amico a quattro zampe

Pomi D’ottone E Manici Di Scopa

Racconti Incantati

Punto di non ritorno

La Bella e la Bestia: Il Mondo Incantato di Belle

Quattro Cuccioli Da Salvare

Beverly Hills Chihuahua

Beverly Hills Chihuahua 2

Beverly Hills Chihuahua 3 : Viva la Fiesta!

Affari d’oro

Una squadra di “classe”

Big Hero 6

Perdipiù, il segugio fannullone

Dinosauri Bizzarri

Taron e la pentola magica

Il Buco Nero

Black Panther

Il Fantasma del Pirata Barbanera

Ho trovato un milione di dollari

Bolt Un eroe a quattro zampe

Born in China

The Boys: La storia dei fratelli Sherman

Ribelle – The Brave

Breaking2: Missione Impossibile

Brink! Sfida su rotelle

Koda Fratello Orso

Koda Fratello Orso 2

Buffalo Dreams

A Bug’s Life – Megaminimondo

Cadet Kelly

Vacanze a modo nostro

Una ragazza, un maggiordomo e una lady

Captain America: Civil War

Captain America – il primo vendicatore

Captain America – The Winter Soldier

Captain Marvel

Cars – Motori Ruggenti

Cars 2

Cars 3

I risolvi-casi

Un cowboy alle Hawaii

Il gatto venuto dallo spazio

Una scatenata dozzina

Il ritorno della scatenata dozzina

Un ghepardo per amico -un’avventura in Africa.

Cheetah Girls 2

Una canzone per le Cheetah Girls

Chicken Little – amici per le penne

Chimpanzee

La stella di Natale

Le cronache di Narnia – Il principe Caspian

Le Cronache di Narnia: il Leone, la Strega e l’Armadio

Cenerentola (1950)

Cenerentola (2015)

Cenerentola II: Quando i sogni diventano realtà

Cenerentola III: il Gioco del Destino

Coco

In Viaggio per il College

Il colore dell’amicizia

Il computer con le scarpe da tennis

Quanto è difficile essere teenager

Quattro Sotto Zero

The Country Bears -I Favolorsi

Grosso Guaio a River City

Il Mistero dei Fenicotteri Rosa

Piccoli Grandi Eroi

Ducks: Una Squadra a Tutto Ghiaccio

Darby O’Gill e il Re dei Folletti

Davy Crockett e i pirati

Le avventure di Davy Crockett

Decorating Disney : Holiday Magic

Lady D: le verità nascoste

Diario di una schiappa

Diario di una schiappa 2 – La legge dei più grandi

Dinosauri

Avalon High

Capelli ribelli

Camp Rock

Camp Rock 2: The Final Jam

Cloud9

Un papà da salvare

Fratello scout

Descendants

Disney Descendants 2

Regista di Classe

Girl vs. Monster

Pete, il galletto

High School Musical 2

High School Musical: The Musical: La Serie: Lo Speciale

Come Creare Il Ragazzo Perfetto

Mia sorella è invisibile

Kim Possible

Lemonade Mouth

Let it shine

Gli Esploratori Del Tempo

Phineas & Ferb – Viaggio Nella Seconda Dimensione

Phineas e Ferb – Missione Marvel

Phineas e Ferb Star Wars

Programma Protezione Principesse

Trilli e il segreto delle ali

Sharpay’s Fabulous Adventure

Skyrunners

Starstruck – Colpita da una stella

RAPUNZEL – PRIMA DEL SÌ

Teen Beach 2

Teen Beach Movie

The Cheetah Girls: One World

Zack e Cody – il film

Il ritorno dei maghi – Alex contro Alex

Gemelle Streghelle 2

Disney Under The Sea: A Descendants Short Story

I maghi di Waverly: The Movie

Zombies

A Christmas Carol

Kim Possible: la sfida finale

Leroy & Stitch

Tarzan & Jane

Disney’s Teacher’s Pet

Faccia a faccia

Il Dottor Dolittle 1

Il Dottor Dolittle 2

Doctor Strange

Non guardare sotto il letto

Due Gemelle E Un Pallone

Doug – il film

Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta

Dumbo

Earth Live

Isola di Pasqua: il grande mistero

Eddie e la gara di cucina

8 amici da salvare

Emil e i Detectives

Le Follie Dell’Imperatore

Incredibile viaggio verso l’ignoto

Una famiglia allo sbaraglio

Expedition China

Estremamente Pippo

Fantasia

Fantasia 2000

I Fantastici 4

Fantastic 4 – I fantastici quattro

I fantastici 4 e Silver Surfer

Alla ricerca di Dory

Alla ricerca di Nemo

L’ultima tempesta

First Kid – Una peste alla Casa Bianca

Flicka

Il Miracolo della Pioggia

Flubber – Un Professore fra le Nuvole

Red e Toby nemiciamici 2

Red e Toby nemiciamici

Frank and Ollie

Frankenweenie (cortometraggio)

Frankenweenie (2012)

Tutto Accadde Un Venerdi’ (1977)

Quel Pazzo Venerdi’ (2003)

Free Solo – Sfida Estrema

Frozen – Il regno di ghiaccio

Miracolo A Tutto Campo

Bongo e i Tre Avventurieri

G-Force: Superspie in missione

Garfield

Garfield 2

Genio Incompreso… Ma Non Troppo

George re della Giungla

George, re della Giungla 2

Lexi e il Professore Scomparso

Disneynature: Ghost Of The Mountains

I fantasmi di Buxley Hall

I giganti dei mari

Glory Road – Vincere cambia tutto

Go Figure – Grinta sui pattini

La Sfida Di Jace

Il viaggio di Arlo

In Viaggio con Pippo

Diamoci una mossa!

Basil, L’Investigatopo

Giallo in Casa Muppet

Il più bel gioco della mia vita

Bobby, il cucciolo di Edimburgo

Cuccioli – Lotta per la vita

Guardiani Della Galassia

Guardiani Della Galassia Vol. 2

GUS

Hacksaw

Halloweentown – Streghe Si Nasce

Halloweentown High – Libri e magia

Halloweentown II – La vendetta di Kalabar

Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert

Hannah Montana – The Movie

La Casa dei fantasmi

Pesi Massimi

Herbie Sbarca in Messico

Herbie al Rally di Montecarlo

Herbie il Maggiolino Sempre Più Matto

Herbie – Il super Maggiolino

Hercules

High School Musical

High School Musical 3: Senior Year

Hocus Pocus

Mamma, ho perso l’aereo

Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

Mamma ho preso il morbillo

Mucche alla Riscossa

Quattro Zampe a San Francisco

In Fuga a Quattro Zampe

Tesoro, mi si è allargato il ragazzino

Tesoro, Mi Si Sono Ristretti I Ragazzi

Tesoro, Ci Siamo Ristretti Anche Noi

Una vacanza di tutto… Lavoro

Attenti al volpino

How Dogs Got Their Shapes

Il gobbo di Notre Dame II

Il Gobbo Di Notre Dame

A Casa per Natale

L’era glaciale

L’era glaciale 5: In rotta di collisione

L`era glaciale 4 – Continenti alla Deriva

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri

L’Era Glaciale: La Grande Caccia alle Uova

L’ era glaciale 2 – Il disgelo

Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio

L’incredibile avventura

Dr. Pol: Una Vita Incredibile

Gli Incredibili

Inside Out

Inspector Gadget

Inspector Gadget 2

Grand Canyon: viaggio estremo

Okvango: L’ultimo Paradiso

Into the Woods

Iron Man

Iron Man 2

Iron Man 3

Iron Will – Volontà di Vincere

Jack

Jane

John Carter

Johnny Kapahala – Cavalcando l’onda

Johnny Tsunami – Un Surfista Sulla Neve

Jonas Brothers: The Concert Experience -Versione Integrale

Il viaggio di Natty Gann

Il paradiso degli squali

Viaggio al centro della Terra

Jump In!

JUMPING SHIP

Il libro della giungla 2

Il Libro della Giungla

Il Libro della Giungla

MOWGLI E IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Il giaguaro della giungla

JUSTIN MORGAN HAD A HORSE

Il regno delle scimmie: scontro finale

Il Gigante Fragile: La Balena Blu

Le follie di Kronk

Lilli e il Vagabondo

Lilli e il Vagabondo

Lilli e il Vagabondo II: il cucciolo ribelle

The Last Song

Tyco il terribile

Life With Mikey

LIFE-SIZE 2

Lilo & Stitch

Lilo & Stitch 2 – Che disastro Stitch!

Il re leone 3 – Hakuna Matata

Il re leone II – Il regno di Simba

Il re leone

La sirenetta II – Ritorno agli abissi

La Sirenetta

La Sirenetta – Quando tutto ebbe inizio

Deserto Che Vive

Lizzie McGuire – Da liceale a popstar

The Lone Ranger

Alessandro Magno: il mistero della tomba

Un maggiolino tutto matto

Folletti si nasce

Maleficent

Una vita tra i ghepardi

Le avventure di Winnie the Pooh

Milo su Marte

Spacex: alla conquista di Marte

Marvel Rising: Inseguendo fantasmi

Marvel Rising: Secret Warriors

MARVEL STUDIOS: ASSEMBLING A UNIVERSE

MARVEL SUPER HERO ADVENTURES: COMBATTIMENTO GLACIALE!

Avengers: Age of Ultron

Marvel’s Hulk: Where Monsters Dwell

MARVEL’S IRON MAN & CAPTAIN AMERICA: HEROES UNITED

IRON MAN & HULK: HEROES UNITED

The Avengers

Marvel: 75 Anni, da Pulp a Pop!

Mary Poppins

Il ritorno di Mary Poppins

Max Keeble alla riscossa

McFarland, USA

I Robinson – Una Famiglia Spaziale

Lo Scrigno Delle Sette Perle

Topolino e la Magia del Natale

Topolino – Strepitoso Natale!

Topolino, Paperino e Pippo – I Tre Moschettieri

Stoffa da Campioni

Il Grande Joe

Million Dollar Arm

Un papero da un milione di dollari

Miracle

MIRACLE AT MIDNIGHT

MIRACLE IN LANE 2

Miracolo ad alta quota

Miracolo nella 34a strada

Miracolo nella 34a strada

Missione sole: la sonda Parker

MISTLE-TONES, THE

Oceania

INVITO A CENA CON VAMPIRO

Monkey Kingdom

Monsters University

Monsters & Co.

Una bionda su due ruote

Mr. Magoo

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre

Mulan 2 – La leggenda continua

Festa in casa Muppet

Ecco il film del Muppet (aka Tutti a Hollywood coi Muppet)

I Muppet nell’isola del tesoro

Muppets 2: Ricercati

I Muppet

Martin il Marziano

Il mistero dei Templari

Il mistero delle pagine perdute – National treasure

Mai stata baciata

Gli Strilloni

Newsies: The Broadway Musical

Una notte al museo 2 – La fuga

Nightmare before Christmas

A me gli occhi…

L’incredibile vita di Timothy Green

Daddy Sitter

Zanna Gialla

Oliver & Company

C’ERA UNA VOLTA UNA PRINCIPESSA…

Un Giorno in Disney

La carica dei 101

Un Magico Natale

Quando gli elefanti volavano

OTHER ME, THE

Il Grande e Potente Oz

Missione Tata

Il Cowboy con velo da sposa (1961)

Genitori in trappola (1998)

Cambiamenti climatici: la grande sfida

Snoopy & Friends

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini

PERRI

Elliott, il Drago Invisibile (1977)

Il drago invisibile (2016)

Le avventure di Peter Pan

Il fantasma del Megaplex

Pimpi, piccolo grande eroe

Pinocchio

Trilli e la nave pirata

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo

Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare

La maledizione della prima luna

Pixar Story

Pixel Perfect – Star Ad Alta Definizione

Planes

Planes 2 – Missione antincendio

In volo sopra il mondo

Pocahontas

Pocahontas II – Viaggio nel nuovo mondo

Il Segreto di Pollyanna

POOF POINT, THE

Winnie the Pooh alla ricerca di Christopher Robin

Winnie the Pooh e gli Efelanti

Il principe e il povero

Il Principe e il Povero (1990)

Prince of Persia – Le sabbie del tempo

La Principessa e il Ranocchio

Principe Azzurro Cercasi

Prom – Ballo di fine anno

La Famiglia Proud – il Film

Queen of Katwe

QUINTS

Corsa a Witch Mountain

Ralph Spacca Internet

Ratatouille

SCRITTRICE PER CASO

READY TO RUN

Recess: All Growed Down

Ricreazione – La scuola è finita

RicreAzione – Un nuovo inizio

RED TAILS

Il Drago Riluttante

Il Sapore Della Vittoria – Uniti si vince

Bianca e Bernie nella terra dei canguri

Le Avventure Di Bianca E Bernie

Ritorno dall’Ignoto

Il ritorno di Jafar

Ritorno ad Halloweentown

Ritorno All’Isola Che Non C’È

Nel fantastico mondo di Oz

RICHIE RICH’S CHRISTMAS WISH

DRAGSTER GIRLS

VICKY E I DELFINI

Un Tuffo Nel Passato

Robin Hood

Le avventure di Rocketeer

Rogue One: a Star Wars story

La recluta dell’anno

Un sogno, una vittoria

ROVING MARS

RUBY BRIDGES

SACRED PLANET

Saludos Amigos

SAMMY VA IN CITTÀ

I ragazzi vincenti

Supercuccioli a Natale – Alla Ricerca di zampa Natale

Che Fine Ha Fatto Santa Clause?

Santa Clause è nei guai

Santa Clause

Zampa 2- I cuccioli di Natale

Saving Mr. Banks

Science Fair

Attenzione: Fantasmi In Transito

Tesori Sottomarini

Zampa e la Magia del Natale

The Secret of the Magic Gourd

Un anno da ricordare

Il sepolcro di Gesù: miti e misteri

I Segreti Della Natura

La vita segreta del re cobra

Quello strano cane…di papà

Geremia cane e spia (1959)

Gli squali dell’isola perduta

Naufragio

I Simpson – Il film

Una Svitata in Abito da Suora

Sister Act 2 – Più Svitata Che Mai

Sky High – Scuola di superpoteri

La bella addormentata nel bosco

SMART HOUSE

Cuccioli sulla neve

Snow Dogs – 8 Cani Sotto Zero

Biancaneve e i sette nani

Pistaaaa arriva il Gatto delle Nevi

UN NATALE PERFETTO

Solo: A Star Wars Story

L’apprendista stregone

Tutti Insieme Appassionatamente

Supercuccioli nello Spazio

Splash – una sirena a Manhattan

Supercuccioli – Un’Avventura da Paura

Star Wars: Una Nuova Speranza

Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni

Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello jedi

Star Wars: Episodio III – La vendetta dei sith

Star Wars -The Clone Wars

Star Wars: Episodio V – L’impero colpisce ancora

Star Wars: Il Risveglio della Forza

Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Star Wars: Le Nuove Cronache Di Yoda – Scontro Fra Skywalker

Star Wars: Le Nuove Cronache Di Yoda – Scontro Fra Skywalker

STAR WARS: LE NUOVE CRONACHE DI YODA – FUGA DAL TEMPIO JEDI

STAR WARS: LE NUOVE CRONACHE DI YODA – ALLA RICERCA DEGLI HOLOCRON

Star Wars: Le Nuove Cronache di Yoda – Raid on Coruscant

Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma

Stargirl

STEPSISTER FROM PLANET WEIRD

Provaci ancora, Stitch!

Stonehenge: tra la vita e la morte

Robin Hood e i compagni della foresta

Strange Magic

L’Uomo Più Forte del Mondo

STUCK IN THE SUBURBS – Una star in periferia

Supercuccioli – I veri supereroi

Come Robinson Crusoe (1940)

Robinson nell’Isola dei Corsari (1960)

Pecos Bill – Una leggenda per amico

Rapunzel – L’intreccio della torre

Tarzan

Tarzan 2

UN BALLO PER IL PARADISO

That Darn Cat (1997)

F.B.I. Operazione Gatto (1965)

THIRTEENTH YEAR, THE

Thor

Marvel Studios’ Thor: Ragnarok

Thor – The Dark World

I Cacciatori Del Lago D’Argento

I Tre Caballeros

THREE DAYS (2001)

Tre Scapoli e un Bebe’

Tre Scapoli e una Bimba

I Tre Moschettieri

Pollicina

TIGER CRUISE – Missione crociera

T come Tigro

Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato

Tini – La nuova vita di Violetta

Trilli

Trilli e il grande salvataggio

Trilli e la creatura leggendaria

Trilli e il tesoro perduto

Titanic: i segreti del film

Togo

Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn

Tomorrowland – il Mondo di Domani

Toy Story

Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa

Toy Story 3 – Una gang in fuga

Supercuccioli a Caccia di Tesori

L’isola del Tesoro

Il Tesoro di Matecumbe

Il Pianeta Del Tesoro – Treasure Planet

Il Mistero dei Leoni

Tron

A Proposito di Eddie

Tuck Everlasting – Vivere per sempre

Turner e il “casinaro”

Natale2.com

Twitches – Gemelle streghelle

Quattro Bassotti per un Danese

Il Più Bel Regalo di Natale

Underdog – Storia di un Vero Supereroe

Un Astronauta alla Tavola Rotonda

Up

UP, UP AND AWAY

La Grande Prateria

Il Risveglio Della Magia

WALL-E

Wendy Wu: Guerriera alle prime armi

WHILE YOU WERE SLEEPING

Bisbiglio, elefantino coraggioso

Zanna Bianca

Chi Ha Incastrato Roger Rabbit?

Uno zoo in fuga

Willow

Le ali della seduzione

Wings of Life

Winnie the Pooh-Nuove avventure nel bosco dei 100 acri

Buon anno con Winnie the Pooh

Winnie the Pooh: Ro e la magia della primavera

Wolverine – L’immortale

Il magico mondo Disney presenta lo spettacolo dal vivo de La Sirenetta!

Ralph Spaccatutto

Nelle pieghe del tempo

X Men

X-Men Le origini – Wolverine

X-MEN: APOCALISSE

X -Men:Giorni di un Futuro Passato

X-Men: L’Inizio

X-Men – Conflitto finale

X-Men 2

Un panda per amico

Tuffy e Toffy Orsetti Mattacchioni

Ancora tu!

YOU LUCKY DOG

YOU WISH! (2003)

YOUNG BLACK STALLION, THE

ZAPPED – LA NUOVA VITA DI ZOEY

Zenon: Ragazza Stellare

Zenon: La Nuova Avventura

Zenon: Z3

Zootropolis