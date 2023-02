In arrivo un reboot al femminile della serie tv Starsky & Hutch

Fox ha messo in cantiere un reboot televisivo della celebre serie tv Starsky & Hutch, ma stavolta affidando a due attrici il ruolo da protagonista.

Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, l’emittente avrebbe scelto Sam Sklaver (Prodigal Son) ed Elizabeth Peterson (The Resident) come sceneggiatori e showrunner di un riavvio al femminile di una delle serie più amate dei mitici anni settanta. Chiaramente nessun nome riguardo le protagoniste è stato fatto ancora.

La nuova serie, sempre secondo la celebre fonte, metterà al centro della trama “Sasha Starsky e Nicole Hutchinson, impegnate a risolvere crimini a Desert Town, mentre cercano di rimanere fedeli alla propria amicizia, al loro essere fantastiche, e in qualche modo cercando di risolvere il mistero che ha portato i loro padri in prigione, 15 anni prima, per un crimine che non hanno commesso.”

La serie originale Starsky & Hutch è andata in onda negli anni settanta per ben 93 episodi, i due protagonisti sono stati interpretati da David Soul e Paul Michael Glaser. Nel 2004, invece, il regista Todd Phillips ha diretto un adattamento cinematografico da 170 milioni di dollari di incasso con protagonisti Ben Stiller e Owen Wilson.