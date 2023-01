All’inizio della scorsa settimana Netflix ha diffuso un trailer che anticipa quelli che saranno i film originali più attesi in arrivo nel corso di quest’anno, tra i quali Rebel Moon il film di fantascienza di Zack Snyder.

Di Rebel Moon ancora non sappiamo molto e la produzione un po’ alla volta ci omaggia di piccole informazioni. A tal proposito Ori Marmur, il co-responsabile dei film originali di Netflix, in una recente intervista su Variety ha affermato che il film di Zack Snyder sarà diviso in due parti, queste le sue parole:

“Quando abbiamo visto quanto era grande il mondo che [Zack Snyder] ha creato, abbiamo pensato che sarebbe stato meglio se fosse diviso in due parti piuttosto che un film… È il tipo di storia che può continuare a crescere”.

Marmur ha inoltre aggiunto che Zack Snyder ha paragonato il suo film a Star Wars. Un accostamento abbastanza sensato dal momento che il regista presentò la bozza della sceneggiatura alla Lucasfilm diversi anni prima che la Disney acquistasse la compagnia.

Analogie con Star Wars in effetti ci sono, questo è quanto Zack Snyder ha voluto svelare della trama:

“Il film parla di un pianeta non il nostro… è una fantasia spaziale, quindi non c’è necessariamente la Terra. Ma c’è una comunità su un pianeta, un pianeta agricolo, e c’è un gruppo di cattivi provenienti da altri mondi, gli eserciti sono nella zona e hanno bisogno di essere nutriti, quindi giungono in un villaggio chiedendo (agli abitanti) di dar loro da mangiare mentre stanno combattendo la loro guerra in quella zona della galassia. Chiaramente nel chiedere non sono troppo gentili, il risultato potrebbe essere la devastazione del villaggio stesso. Gli abitanti del villaggio quindi, decidono di ribellarsi e di andare nella galassia per reclutare guerrieri pronti ad aiutarli.“

REBEL MOON

Rebel Moon sarà diviso in due parti. Il film è diretto da Zack Snyder il quale, oltre ad essere il produttore con sua moglie Deborah e Wesley Coller, ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad. Fungono da produttori esecutivi Bergen Swanson, Sarah Bowen di Grand Electric, Shay Hatten e Kurt Johnstad. CAST: Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Bae Doo-na, Ray Fisher, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang, Rupert Friend, Stuart Martin, Corey Stoll, Cary Elwes, Michiel Huisman, Anthony Hopkins. Netflix distribuirà la prima parte di Rebel Moon a partire dal 22 dicembre 2023.

Sinossi preliminare: Una colonia pacifica ai margini della galassia è minacciata dagli eserciti di un tirannico reggente di nome Balisarius. Le persone disperate inviano una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.