Il trailer di Hello Tomorrow!, la serie retro futurista presto su Apple TV+

Online il trailer di Hello Tomorrow!, la una nuova serie di fantascienza Apple Originals ambientata in un passato alternativo in cui sono stati già raggiunti notevoli traguardi scientifici, dal 17 febbraio prossimo su Apple TV+.

Hello Tomorrow! è composta di 10 episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno e segue un gruppo di venditori che viaggiano nel tentativo di vendere delle multiproprietà sul nostro satellite. questa la sinossi ufficiale:

“Ambientata in un retro-futuro, “Hello Tomorrow!” racconta le vicende di un gruppo di commessi viaggiatori che vendono multiproprietà lunari. Billy Crudup veste i panni di Jack, un venditore di grande talento e ambizione, la cui incrollabile fiducia in un domani migliore riesce a ispirare i colleghi e a corroborare clienti disperati, ma minaccia anche di lasciarlo pericolosamente perso nel suo stesso sogno.”

Nel trailer possiamo vedere alcune scene ambientate in un mondo visivamente vintage, dove l’umanità ha già conquistato il nostro satellite. Sembra quasi di assistere ad un vecchio film di fantascienza americano anni ’50.

Hello Tomorrow!

Billy Crudup, oltre ad interpretare il personaggio principale, è anche il produttore esecutivo della serie insieme a Stephen Falk , Blake Griffin , Ryan Kalil , Noah Weinstein , Jonathan Entwistle, Bhalla e Jansen. Bhalla e Jansen sono anche tra gli sceneggiatori con Olivia Milch , Wes Brown , Jiehae Park e Stephen Falk. Nel cast oltre a Billy Grudup troviamo Haneefah Wood, Alison Pill, Nicholas Podany, Dewshane Williams, Hank Azaria, Matthew Maher e Jacki Weaver.

I primi tre episodi di Hello Tomorrow! saranno trasmessi da Apple TV+ a partire dal 17 febbraio 2023, i restanti sette saranno poi rilasciati a cadenza settimanale.