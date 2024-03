I temuti Razzie Awards 2024 sono stati assegnati questa sera. Scopriamo insieme quali sono i peggiori film dell’anno.

La Raspberry Award Foundation si espressa, e Winnie the Pooh: Blood and Honey (qui la nostra recensione) è stato decretato il Peggior Film dell’Anno, come dar loro torto. Il bizzarro adattamento horror del celebre personaggio per bambini ha “trionfato” nella peggior kermesse cinematografica della storia. Oltre al titolo di Peggior Film, tra l’altro, il film ha trionfato anche nelle categorie Peggior Coppia sul Grande Schermo (a Pooh & Piglet), Peggior Remake/Rip-off o sequel, Peggior Regia e Peggior Sceneggiatura (entrambi a Rhys Frake-Waterfield).

Due Razzie Awards sono andati a Megan Fox per due film differenti (I Merc4nari e Johnny & Clyde) ed uno a Sylvester Stallone (sempre per I Merc4nari).

Razzie Awards 2024: la lista dei vincitori.

Peggior Film

Winnie the Pooh: Blood and Honey (Aspetta, non dovrebbe essere scritto “Hunny”?)

Peggior Attore

Jon Voight / Mercy

Peggior Attrice

Megan Fox / Johnny & Clyde

Peggior Attrice non Protagonista

Megan Fox / I Mercen4ri

Peggior Attore non Protagonista

Sylvester Stallone / I Mercen4ri

Peggior Coppia sullo schermo

Pooh & Piglet come squartatori/assassini assetati di sangue (!) in Winnie the Pooh: Blood and Honey

Peggior Prequel, Remake, Rip-off o Sequel

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Peggior Regista

Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey

Peggior Sceneggiatura

Winnie the Pooh: Blood & Honey