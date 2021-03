Raya e l’ultimo drago, recensione del film d’animazione Disney

Raya e l’ultimo drago è il 59° film d’animazione Disney, diretto da Carlos López Estrada e Don Hall. Questa è la recensione.

Kumandra è un mondo simile alla nostra Terra, creato dai draghi e diviso in cinque regni. La minaccia di mostri noti come Druun porta i draghi a sacrificare se stessi per salvare l’umanità, lasciando agli umani un ultimo guardiano. Cinquecento anni dopo, la minaccia Druun torna a tuonare: l’uccisione di Benja, sovrano delle Terre del Cuore, costringe la giovane aspirante guerriera Raya a mettersi alla ricerca del drago guardiano, l’ultimo della sua stirpe.

Il nuovo film d’animazione Disney si colloca nel filone fantasy-epico dello studios, privo di momenti musicali, ma ricco di intrattenimento, tra combattimenti spettacolari e sequenze emozionanti. La tecnica d’animazione rende i personaggi in alcuni tratti quasi umani, e sorprende la strabiliante somiglianza la protagonista Raya con l’attrice turca Demet Özdemir. Nonostante, come detto, Raya e l’ultimo drago sia privo di momenti musicali, la colonna sonora risulta eccezionale e toccante. La costruzione dei personaggi funziona decisamente, e non si parla solo di colei che porta il titolo al film.

Raya e l’ultimo drago deve la sua forza ad un crescendo di emozioni ben dosate nel corso di una sceneggiatura che sdogana totalmente il cliché di principessa tranquilla e bisognosa di essere salvata. Partita con pellicole quali Frozen e Oceania, questa sorta di rivoluzione Disney vive in Raya e l’utimo Drago il suo apice: il simbolo dell’eroismo qui è maggiormente concentrato, la principessa “quasi pessimista” deve fare i conti, non solo con gli antagonisti, ma anche – e soprattutto – con il suo io interiore e la fiducia verso il prossimo. Seppur ambientato in un’epoca antica, con paesaggi etnici che fanno illuminare gli occhi ed una cura dei dettagli e dei colori straordinaria, la pellicola tocca temi importanti e attuali.

Tirando le somme Raya e l’ultimo drago è un film che può tranquillamente puntare ad acclamare il premio Oscar come miglior film d’animazione, tra i migliori della Disney dall’era post-rinascimento.

Raya e l’ultimo drago è attualmente disponibile su Disney+, ma solo nella versione premium a pagamento, il lancio gratuito per tutti gli abbonati è stato fissato per il 4 giugno.