Premi Goya 2021: The Girls sbanca agli Oscar spagnoli

Nella serata di ieri sono stati annunciati i vincitori dei Premi Goya che quest’anno sono giunti alla loro 35a edizione. Ad aggiudicarsi il premio come miglior film è stato The Girls di Pilar Palomero.

Il film ha sbancato ai Premi Goya aggiudicandosi, oltre al premio sopracitato, anche quello per la miglior regia d’esordio, per la sceneggiatura originale (a firma della regista) e per la fotografia.

The Girls ha così sconfitto il favorito Adù che, a fronte delle 14 nomination, ha vinto quattro premi: regia, attore esordiente, scenografia e sonoro.

Di seguito l’elenco completo con i vincitori dei Premi Goya 2021:

FILM

The Girls (Pilar Palomero)

DIRECTOR

Salvador Calvo (Adú)

NEW DIRECTOR

Pilar Palomero (The Girls)

ACTRESS

Patricia López Arnaiz (Ane)

ACTOR

Mario Casas (No matarás)

SUPPORTING ACTRESS

Nathalie Poza (Rosa’s Wedding)

SUPPORTING ACTOR

Alberto San Juan (Sentimental)

NEW ACTRESS

Jone Laspiur (Ane)

NEW ACTOR

Adam Nourou (Adú)

ORIGINAL SCREENPLAY

Pilar Palomero (The Girls)

ADAPTED SCREENPLAY

David Pérez Sañudo, Marina Parés Pulido (Ane)

PRODUCTION DESIGN

Ana Parra, Luis Fernández Lago (Adú)

CINEMATOGRAPHY

Daniela Cajías (The Girls)

EDITING

Sergio Jiménez (The Year of the Discovery)

ART DIRECTION

Mikel Serrano (Akelarre)

COSTUME DESIGN

Nerea Torrijos (Akelarre)

MAKEUP AND HAIR DESIGN

Beata Wotjowicz, Ricardo Molina (Akelarre)

SOUND

Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García, Juan Ferro, Nicolas de Poulpiquet (Adú)

SPECIAL EFFECTS

Mariano García Marty, Ana Rubio, (Akelarre)

ORIGINAL MUSIC

Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi (Akelarre)

ORIGINAL SONG

“Que no, que no,” (María Rozalén for Rosa’s Wedding)

ANIMATED FEATURE

Turu, the Wacky Hen (Eduardo Gondell, Víctor Monigote)

DOCUMENTARY

The Year of the Discovery (Luis López Carrasco)

IBERO-AMERICAN FILM

Forgotten We’ll Be (Fernando Trueba, Colombia)

EUROPEAN PICTURE

The Father (Florian Zeller, U.K., France)

LIVE-ACTION SHORT FILM

A la cara (Javier Marco)

DOCUMENTARY SHORT

Biography of a Woman’s Corpse (Mabel Lozano)

ANIMATED SHORT FILM

Blue & Malone: Casos imposibles (Abraham López Guerrero)

HONORARY GOYA

Angela Molina