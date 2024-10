Queer | Il primo intenso trailer del film di Luca Guadagnino

A24 ha pubblicato oggi il primo intenso trailer di Queer, il nuovo film diretto dal nostro Luca Gudagnino.

Il film è stato presentato in occasione della scorsa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (qui i vincitori), ed ha ottenuto ottime recensioni da parte della stampa internazionale. Queer ha già fatto il giro di alcuni dei festival internazionali più importanti, tra cui il Toronto International Film Festival, e successivamente il NY Film Fest Spotlight Gala.

Alla base del nuovo film di Guadagnino c’è il romanzo omonimo firmato da William S. Burroughs. Al centro della trama una intensa storia d’amore omosessuale ambientato in una Città del Messico degli anni cinquanta. I due protagonisti sono interpretati da Daniel Craig e Drew Starkey.

A24 distribuirà Queer negli USA dal 27 novembre 2024, mentre dal 13 febbraio 2025 in Italia.

Queer e le note di produzione

Basato sul romanzo di William S. Burroughs e scritto da Justin Kuritzkes, con Daniel Craig, Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henrique Zaga, Omar Apollo, Andra Ursuta, Andres Duprat, Ariel Shulman, Drew Droege, Michael Borremans, David Lowery, Lisandro Alonso e Colin Bates.

Sinossi: È il 1950. William Lee è un americano sulla soglia dei quaranta espatriato a Città del Messico. Passa le sue giornate quasi del tutto da solo, se si escludono le poche relazioni con gli altri membri della piccola comunità americana. L’incontro con Eugene Allerton, un giovane studente appena arrivato in città, lo illude per la prima volta della possibilità di stabilire finalmente una connessione intima con qualcuno.

QUEER è un film di Fremantle, prodotto da The Apartment, una società del gruppo Fremantle e Frenesy Film Company, e da Fremantle North America, in collaborazione con Cinecitta’ spa e Frame by Frame.

I produttori del film sono Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e Luca Guadagnino per Frenesy Film Company.

I produttori esecutivi sono, tra gli altri, Justin Kuritzkes, Christian Vesper, James Grauerholz, Peter Spears, Elena Recchia ed Emanuela Matranga.

Lo scenografo è Stefano Baisi, il costumista è Jonathan Anderson, il direttore della fotografia è Sayombhu Mukdeeprom, la musica sarà di Trent Reznor e Atticus Ross, e il direttore del casting è Jessica Ronane in associazione con Luis Rosales, Maurilio Mangano e Valentina Materiale.

QUEER è finanziato da Fremantle e le vendite sono gestite da CAA Media Finance, Fremantle e The Apartment, una società Fremantle.

