Trailer e date dalle serie tv Marvel in arrivo nel 2025

Marvel Television è pronto ad offrire nel 2025 un palinsesto ricco di grandi novità, tra serie tv e serie anime.

Quest’oggi, a tal proposito, è apparso in rete un breve trailer che offre un piccolo assaggio di ciò che Disney+ proporrà ai propri abbonati nel corso del 2025. Le serie tv in live action attese per il prossimo anno sono Daredevil Born Again (il trailer era già trapelato in rete), Ironheart e Wonder Man, mentre quelle in live animation sono What if ..? (già da fine 2024 per la verità), Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda e Marvel Zombies.

What If? S3 – Dec. 22

Your Friendly Neighborhood Spider-Man – Jan. 25

Daredevil Born Again – Mar. 4

Ironheart – June 24

Eyes of Wakanda – Aug. 6

Marvel Zombies – Oct ‘25

Wonder Man – Dec ‘25

Nel breve trailer i Marvel Television hanno dedicato un massimo di 15 secondi ad ognuna delle serie inserite al suo interno, chiaramente come antipasto dei trailer ufficiali che verranno di certo lanciati in rete a breve. Sarà nostra premura ricondividerli sulle nostre pagine appena disponibili.

