Scary Movie 6 | I fratelli Wayans torneranno per il reboot

La celebre saga comica Scary Movie è oramai prossima a tornare al suo massimo splendore, o almeno così sembra dalle prime informazioni apparse in rete.

Annunciato lo scorso aprile in occasione del CinemaCon di Las Vegas (il nostro articolo), Scary Movie 6 (per il momento lo chiameremo così) è tornato oggi al centro dell’attenzione grazie alla conferma del ritorno dei fratelli Wayans arrivata attraverso il the Hollywood Reporter.

La fonte ha spiegato che Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, creatori del franchise parodia lanciato con il primo film nel 2000, stanno scrivendo la sceneggiatura del nuovo film. I tre fratelli scriveranno e produrranno assieme a Rick Alvarez, mentre le riprese dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno. Non sono stati annunciati un regista e una data di uscita. Paramount Pictures gestirà la distribuzione globale tramite il suo accordo di prima visione con il produttore Miramax , che ha distribuito i primi tre lungometraggi.

“Siamo entusiasti di riunire Scary Movie con i fratelli Wayans, i brillanti creatori dietro l’amato franchise“, ha affermato il CEO di Miramax Jonathan Glickman in una dichiarazione. “Il momento è perfetto per riportare la serie sul grande schermo e siamo fortunati ad avere la visione comica unica di Keenen, Marlon e Shawn che la porta al pubblico di tutto il mondo“.

I tre fratelli hanno aggiunto in una dichiarazione: “Non potremmo essere più entusiasti di far parte del nuovo Scary Movie e di lavorare di nuovo insieme. Questo è un franchise che abbiamo creato più di 20 anni fa. Ricordiamo le persone che ridevano tra le corsie e speriamo di vedere che ciò accada di nuovo. Non vediamo l’ora di lavorare con Jonathan Glickman e il suo team alla nuova Miramax per portare queste risate nei cinema, dove appartengono. È una doppia reunion“.

Scary Movie, in breve

Keenen Ivory è ricordato per aver scritto e diretto il primo Scary Movie, mentre Shawn e Marlon hanno non solo co-scritto i primi due film ma avuto ruoli ricorrenti nell’intera saga. Nel cast del primo film hanno recitato tra l’altro Anna Faris e Regina Hall.

Il primo Scary Movie è uscito nel luglio 2000 con un incasso da 42 milioni di dollari al Box Office USA, stabilendo all’epoca il record per il più grande weekend di apertura per un film horror vietato ai minori. Dopo il successo di Scary Movie , i tre fratelli Wayans hanno lavorato insieme a White Chicks (2004) e Little Man (2006) prima di passare a progetti da solisti.

