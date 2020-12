Vi proponiamo la recensione di Qualcuno salvi il Natale: Seconda Parte, il fantasy a tema natalizio proposto in questi giorni da Netflix.

I protagonisti di questa commedia sono Kurt Russell e Goldie Hawn, compagni nella vita reale, ma anche Babbo Natale e consorte in questa pellicola.

È passato del tempo dall’avventura che Kate (Darby Camp) ed il fratello maggiore Teddy (Judah Lewis) hanno vissuto insieme a Santa Claus, ed i due si ritrovano a passare un Natale alternativo in Messico insieme alla mamma ed al nuovo compagno. Kate, ormai adolescente, non accetta questo andare oltre da parte della madre ed organizza una fuga per tornare nella sua città e poter vivere un altro Natale con la neve ed il ricordo del padre morto. Sfortunatamente cade vittima della trappola di un elfo ribelle (Julian Dennison) e si troverà sperduta al Polo Nord insieme al figlio del compagno della madre, il piccolo Jack (Jahzir Bruno). Spauriti ed infreddoliti verranno ben presto salvati dall’eroe di tutti i bambini.

Qualcuno salvi il Natale 2 è la classica commedia di Natale con trama delineata e scontata, ma più debole e meno divertente del film del 2018. Questo nuovo capitolo, difatti, si trascina fino alla conclusione con pochissimi momenti di divertimento ed un susseguirsi di eventi perlopiù noiosi e poco avvincenti. Quella “magia” che si poteva respirare nel primo film, è qui completamente assente, nonostante l’ottimo cast e la cura nei dettagli per i costumi e per la realizzazione del villaggio di Babbo Natale. Ci si è affidati molto ad un GCI spesso mal amalgamato con attori ed inquadrature e non si è dato il giusto spazio agli attori ed alla storia.

Per uno specialista delle commedie natalizie come Chris Columbus c’è da dire che questa sorta di débâcle sorprende e non poco: il filmmaker difatti non inventa nulla di particolarmente efficace, ed il risultato finale è piuttosto sotto le aspettative.

Risultano ottime la fotografia curata da Don Burgess (Forrest Gump) e la colonna sonora di Christophe Beck. Il compositore ha alle spalle una lunga carriera, iniziata con Buffy e transitata per altri grandi successi fra cui Frozen, sua la colonna sonora del prossimo WandaVision.

Nulla da eccepire per il cast artistico. Kurt Russell sente suo il personaggio e ben si adatta a vestire i panni di Santa Claus, ed è ottima l’intesa con Goldie Hawn. Interessante anche la prova dell’esordiente Jahzir Bruno.

VERDETTO FINALE:

Qualcuno salvi il Natale 2 è un film per passare due ore in tranquillità e relax, senza troppe pretese e con la certezza di assistere ad un prodotto ben confezionato, anche se non entusiasmante.