I protagonisti di Assassinio sul Nilo nei nuovi characters poster

La Disney ha avviato la campagna promozionale legata all’uscita cinematografica di Assassinio sul Nilo, il nuovo film diretto da Kenneth Branagh.

Quest’oggi sono apparsi in rete i characters poster dedicati ai protagonisti, con l’aggiunta di un nuovo video promozionale. I poster riguardano i personaggi interpretati da Kenneth Branagh, Gal Gadot, Letitia Wright, Ali Fazal, Tom Bateman, Emma Mackey e Annette Bening. Manca all’appello quello dedicato al personaggio interpretato da Armie Hammer, presumibilmente eliminato dalla campagna promozionale a causa delle accuse di violenza a suo carico relative ad alcuni mesi fa.

Ricordiamo che Assassinio sul Nilo è stato inserito nella nostra lista dei film più attesi del 2022, lista che trovate a questo indirizzo.

ASSASSINIO SUL NILO

PRODUZIONE: La sceneggiatura di Assassinio sul Nilo, che riunisce il team di filmmaker dietro al successo globale Assassinio sull’Orient Express, è basata sul romanzo di Agatha Christie (edito in Italia da Mondadori) ed è firmata da Michael Green. Il film è prodotto da Ridley Scott, Kenneth Branagh, p.g.a., Judy Hofflund, p.g.a. e Kevin J. Walsh, mentre Mark Gordon, Simon Kinberg, Matthew Jenkins, James Prichard e Matthew Prichard sono i produttori esecutivi. La regia è di Kenneth Branagh. CAST: Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright. DISTRIBUZIONE: Al Cinema dal 10 febbraio 2022.

TRAMA: La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientata in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa drammatica storia di un amore finito male presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori dal look impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale.