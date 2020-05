Il prossimo crossover Arrowverse sarà un evento molto piccolo

Dopo il mega-evento Crisi sulle Terre Infinite per i creatori dell'Arrowverse è tempo di ridimensionare l'attesa dei fan.

A parlare del prossimo crossover Arrowverse è stato in queste ore Mark Pedowitz, presidente di The Cw, e nel farlo ha voluto confermare un evento in tono minore rispetto al passato.

Sarà un evento più piccolo del solito. Stiamo programmando un evento di sole due ore. Stiamo parlando di unire insieme Superman [& Lois] e Batwoman, con l’arrivo di molti personaggi delle altre nostre serie.

La scelta sembra dettata dalla volontà dei creatori dell'Arrowverse di ricostruire nel tempo un nuovo mega-evento da proporre al pubblico, proprio come fatto dai Marvel Studios per Endgame, ovvero piccoli passi che portano ad uno enorme.

Per l'Arrowverse è tempo di grossi cambiamenti, tra serie terminate (Arrow) ed altre che nascono e crescono (Superman and Lois e Batwoman), pertanto è giusto tessere con calma la tela per un evento che possa un giorno essere paragonato a Crisi sulle Terre Infinite. A tal proposito, vogliamo ricordare che quest'ultimo evento è stato suddiviso in 5 tranche, con tutte le serie dell'Arrowverse impegnate (Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow, Black Lightning).

Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.