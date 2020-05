Mark Wahlberg con Netflix per lo spy-movie Our Man in New Jersey

Netflix sta trattando con Mark Wahlberg per il ruolo da protagonista nello spy-movie Our Man in New Jersey.

Il film sarà sceneggiato da David Guggenheim (Safe House – Nessuno è al sicuro), con Stephen Levinson, autore della storia, impegnato in cabina di produzione. La storia di Our Man in New Jersey viene descritta come una spy-stories alla James Bond

Le due parti (Netflix e Wahlberg) hanno già collaborato in occasione di Spenser Confidential, e di certo lo faranno ancora grazie al possibile sequel, proprio per questo Variety sembra certa della buona riuscita delle trattative.

Nell'attesa ricordiamo che Wahlberg di recente è stato impegnato in film quali Daddy’s Home 2, Tutti i soldi del mondo, Red Zone – 22 miglia di fuoco, Instant Family e Scooby (come doppiatore), senza dimenticare il già citato Spenser Confidential (qui la recensione).