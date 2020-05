Il nuovo Mad Max sarà un prequel su Furiosa, ma senza Charlize Theron

Un nuovo capitolo della saga Mad Max è effettivamente in via di sviluppo, a confermarlo lo stesso regista George Miller, specificando anche di cosa parlerà.

Parlando col New York Times, il regista - e creatore della saga - George Miller ha svelato che il prossimo film sarà un prequel incentrato su Furiosa (personaggio visto in Mad Max: Fury Road, ed interpretato da Charlize Theron), ma senza Charlize Theron.

Miller ha svelato di aver iniziato la ricerca di un'attrice ventenne a cui affidare il ruolo di una giovane Furiosa, ma solo perchè l'uso del ringiovanimento digitale non è sembrata la scelta giusta. A tal proposito, ricordiamo che nelle settimane scorse un rumour ha anticipato che tale attrice potrebbe rispondere al nome di Anya Taylor-Joy (qui).

Sull'inizio delle riprese, Miller ha spiegato che tutto si è complicato con l'emergenza da Covid-19, e che al momento è impegnato con Three Thousand Years of Longing, film con Idris Elba e Tilda Swinton. Se tutto dovesse andare secondo i piani, il prequel di Mad Max: Fury Road potrebbe essere il prossimo in lista per Miller.