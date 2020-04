Il primo trailer di Perry Mason, la serie HBO

HBO ha diffuso in rete il primo trailer di Perry Mason, la serie tv dedicata al celebre personaggio creato da Erle Stanley Gardner.

In arrivo negli Usa dal 21 giugno prossimo, la serie vede tra i produttori Robert Downey jr, per lungo tempo designato come protagonista, con Matthew Rhys nei panni dell'iconico avvocato difensore/investigatore privato di romanzi e serie tv.

Nel cast, con Rhys, spazio anche per Tatiana Maslany nella parte di Sorella Alice e John Lithgow in quella di E.B. Jonathan, un avvocato e che spesso collabora con Mason. Ed ancora Shea Whigham, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Gayle Rankin e Lili Taylor.

La serie sarà ambientata nella Los Angeles del 1931, con il personaggio creato da Erle Stanley Gardner alle prese con i traumi legati alle sue esperienze di guerra vissute in Francia e a un matrimonio andato in mille pezzi. La situazione cambia però quando Perry Mason si ritroverà alle prese con un caso che lo mette alla prova, portandolo a cercare la verità in una città divisa e indirizzandolo verso una possibile redenzione.

IL TRAILER