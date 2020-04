Brian Dennehy è morto, attore noto per Rambo e Presunto Innocente

Hollywood saluta Brian Dennehy, il celebre attore di film quali Rambo e Presunto Innocente è morto a 81 anni.

Il The Hollywood Reporter ha riportato poco fa la triste scomparsa di uno dei giganti di Hollywood, a confermare la morte per cause naturali a New Haven, nel Connecticut, è stata la moglie Elizabeth.

Come già anticipato nel paragrafo di apertura, Dennehy è noto principalmente per aver dato la caccia a John Rambo nel primo capitolo della lunga saga action, ma anche per aver affiancato Harrison Ford in Presunto Innocente. Ma di certo i suoi ruoli da caratterista non si fermano a questi.

Tra gli anni ottanta e gli anni novanta, Dennehy ha partecipato a pellicole di qualità come Gorkij Park (1983), Silverado (1985), Cocoon (1985), F / X (1986) e il suo sequel, Best Seller (1987).

In carriera ha portato a casa due Tony Awards, nel 1999 e nel 2003, rispettivamente per Morte di un commesso viaggiatore e Lungo viaggio verso la notte.