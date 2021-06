Nuovi segreti nel primo trailer di Gossip Girl, il reboot di HBO Max

HBO Max ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Gossip Girl, il reboot della celebre serie tv atteso a partire dal prossimo 8 luglio.

Il trailer presenta un nuovo gruppo di studenti, ma soprattutto nuovi segreti da svelare, tutti ovviamente con il ritorno di Gossip Girl, e questa volta non via blog, ma attraverso un nuovo aggiornatissimo canale social… un misterioso profilo Instagram! (Trovate il trailer in fondo alla pagina).

GOSSIP GIRL

PRODUZIONE: La prima stagione del reboot è stata scritta da Joshua Safran, e sarà composta da 10 episodi prodotti di un’ora ciascuno da Schwartz, Stephanie Savage, Alloy Entertainment, Warner Bros TV e CBS Television Studios. CAST: Jordan Alexander, Whitney Peak e Thomas Doherty, ed ancora Evan Mock, Eli Brown, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Zion Moreno e Savannah Smith. DISTRIBUZIONE: Su HBO Max dall’8 luglio 2021.

TRAMA: Nella nuova versione di Gossip Girl si racconta una storia ambientata otto anni dopo la serie originale, seguendo un gruppo di teenager che frequentano una scuola privata di New York e si ritrovano alle prese con Gossip Girl. Lo show scritto da Josh Safran, coinvolto anche come showrunner, si ispira ai romanzi di Cecily von Ziegesar e racconterà il modo con cui i social media e la città di New York sono cambiati nel corso degli anni.