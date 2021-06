Ghostbusters: Legacy – Il passaggio di testimone nella nuova featurette

Sony Pictures ha diffuso ieri una nuova featurette destinata alla campagna promozionale di Ghostbusters: Legacy, il nuovo atteso capitolo della saga legata ai mitici Acchiappafantasmi.

Dopo le foto diffuse in occasione de Ghostbusters Day (qui), ieri Sony con la nuova featurette ha voluto mettere al centro dell’attenzione il passaggio di testimone tra il vecchio e il nuovo. Nel video, infatti, ci sono citazioni importanti sul cambio di regia (da Ivan Reitman al figlio Jason), sul cambio di squadra (alla fine del film la vecchia squadra spingerà nel futuro della saga una nuova formazione) ma anche su quello relativo ai fantasmagorici zainetti fotonici, in Ghostbusters: Legacy completamente rivisitati. Trovate la featurette in fondo alla pagina.

GHOSTBUSTERS: LEGACY

PRODUZIONE: Il film è stato prodotto dalla Ghost Corps. Jason Reitman ha diretto ed è stato co-sceneggiatore insieme a Gil Kenan. CAST: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Paul Rudd, Celeste O’Connor, Logan Kim. USCITA: Dall’11 novembre 2021 nelle sale Usa.

TRAMA: Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.