Uno sguardo a Ghostbusters: Legacy attraverso le nuove foto

Nel giorno denominato Ghostbusters Day in memoria dell’avvio della celebre saga cinematografica spuntano dal web alcune nuove immagini esclusive tratte da Ghostbusters: Legacy.

Le immagini in questione mettono in mostra uno dei nuovi personaggi inseriti nel film, ovvero quello interpretato dalla giovanissima Celeste O’Connor, regalando tra le altre cose un nuovo sguardo alla famosa Ecto-1 e ad una location tutt’altro che cittadina. Ricordiamo che le sorprese potrebbero non essere finite qui. Trovate le foto in fondo alla pagina.

GHOSTBUSTERS: LEGACY

PRODUZIONE: Il film è stato prodotto dalla Ghost Corps. Jason Reitman ha diretto ed è stato co-sceneggiatore insieme a Gil Kenan. CAST: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Paul Rudd, Celeste O’Connor, Logan Kim. USCITA: Dall’11 novembre 2021 nelle sale Usa.

TRAMA: Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.