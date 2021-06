Premio Franco Solinas: i finalisti della 36ª edizione

Si è conclusa da poco la prima fase della 36ª edizione del Premio Solinas, nato a La Maddalena per ricordare Franco Solinas, scrittore e sceneggiatore sardo, e per valorizzare la figura dello sceneggiatore e sottolineare la forza delle idee e delle storie.

Quest’anno sono giunte ai selezionatori, ben 405 storie, presentatesi secondo il regolamento del concorso in forma anonima, e tra queste la Giuria ha selezionato con dedizione e serietà 29 sceneggiature.

La Giuria del Premio Franco Solinas 2021 composta da: Isabella Aguilar (sceneggiatrice), Pedro Armocida (critico cinematografico e direttore Pesaro Film Festival), Mariangela Barbanente (sceneggiatrice e regista), Teresa Cavina (curatrice di festival cinematografici), Salvatore De Mola (sceneggiatore), Graziano Diana (regista e sceneggiatore), Alessandro Fabbri (sceneggiatore), Valentina Gaddi (sceneggiatrice), Luca Giordano (sceneggiatore), Annamaria Granatello (Direttrice Premio Solinas), Filippo Gravino (sceneggiatore), Guido Iuculano (sceneggiatore), Marcello Izzo (sceneggiatore), Antonella Lattanzi (sceneggiatrice e scrittrice), Laura Luchetti (regista e sceneggiatrice), Ilaria Macchia (sceneggiatrice e scrittrice), Umberto Marino (regista e sceneggiatore), Davide Orsini (sceneggiatore), Cristiana Paternò (giornalista), Michele Pellegrini (sceneggiatore), Laura Pugno (scrittrice), Domenico Rafele (scrittore e sceneggiatore), Fabrizia Sacchi (attrice), Giacomo Scarpelli (scrittore e sceneggiatore), Roberto Scarpetti (regista e sceneggiatore), Gianni Tetti (scrittore e sceneggiatore), Massimo Torre (scrittore e sceneggiatore), Lorenzo Vignolo (regista e sceneggiatore), Stefano Voltaggio (sceneggiatore) ha selezionato 5 FINALISTI che concorrono all’assegnazione del Premio Franco Solinas Miglior Soggetto di 1.000 euro.

I 5 finalisti del Premio Franco Solinas 2021:

CELESTE , titolo originale Una stella nera di Fabio PISANO e Massimiliano PACIFICO;

GIOIA , titolo originale La gioia di Benedetta MORI, Giuliano SCARPINATO e Chiara TRIPALDI;

I FIGLI DELLA SCIMMIA , titolo originale Il mio erede di Tommaso LANDUCCI e Damiano FEMFERT;

LA LEGGE DEL LUPO , titolo originale Il lupo di Alberto SCOCCA, Luca RENDA e Mariachiara ILLICA MAGRINI;

NINA , titolo originale La santa contadina di Alessandro PADOVANI e Lorenzo BAGNATORI.

La manifestazione di premiazione si terrà a La Maddalena dal 22 al 26 settembre 2021.

I Finalisti parteciperanno al Laboratorio di Alta Formazione e business-oriented ed elaboreranno una scaletta. I Giurati saranno chiamati a valutare questo percorso e ad assegnare il Premio al Miglior Sviluppo di 1.000 euro. I Finalisti avranno 3 mesi per sviluppare la sceneggiatura. Le sceneggiature saranno valutate da una seconda Giuria che assegnerà, a proprio insindacabile giudizio, il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura di 6.000 euro e la Borsa di Studio Claudia Sbarigia – dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile – di 1.000 euro.Il Premio Solinas è una struttura permanente che in 36 anni di attività ha favorito la realizzazione di 115 film, 11 corti, 4 web series, 4 piloti per serie TV ed è sostenuto da: MIC, Regione Lazio, Regione Sardegna e Fondazione Sardegna Film Commission, con il patrocinio del Comune di La Maddalena e delle Associazioni di Categoria: 100autori, Anac, Writers Guild Italia, Doc/It, Anica, Apa e Agici.