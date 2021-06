Glenn Close sarà protagonista della seconda stagione di “Tehran”, in esclusiva su Apple TV+

La plurinominata all’Oscar® Glenn Close (Elegia americana, The Wife) e vincitrice dell’Emmy Award (Damages, Costretta al silenzio) sarà protagonista seconda stagione dell’acclamata serie Apple Original, Tehran.

In Tehran, l’attrice interpreterà il ruolo di “Marjan Montazeri”, una donna britannica che vive nella capitale irachena.

La serie è un thriller di spionaggio dal successo mondiale di Moshe Zonder e Omri Shenhar che racconta l’avvincente storia di un’agente del Mossad e della sua missione sotto copertura a Teheran che rischia di mettere in grave pericolo lei e i suoi cari.

Glenn Close si unisce a un cast corale che include le star Niv Sultan, Shaun Toub e Shervin Alenabi.

Dal suo debutto sulla rete israeliana Kan 11 e in tutto il mondo su Apple TV+ il 25 settembre 2020, Tehran ha affascinato gli spettatori di tutto il mondo, venendo salutato dalla critica come “avvincente”, “una serie al cardiopalma” e un “travolgente thriller di spionaggio”. La prima stagione completa è disponibile in streaming su Apple TV+.

Tehran è una serie ideata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn, e diretta da Daniel Syrkin. Omri Shenhar è lo sceneggiatore insieme a Zonder. Syrkin e Shenhar sono anche co-creatori.

I produttori esecutivi sono Dana Eden e Shula Spiegel per Donna e Shula Productions, Moshe Zonder, Omri Shenhar, Daniel Syrkin, Alon Aranya per Paper Plane Productions, Julien Leroux per Paper Entertainment, Peter Emerson per Cineflix Studios e Eldad Koblenz per Kan 11.

Tehran è distribuito a livello internazionale da Cineflix Rights.