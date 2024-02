Premi Goya 2024: trionfo per La Società della Neve

La stagione dei premi cinematografici passa anche per gli annuali Premi Goya, i cosiddetti Oscars dell’Academy spagnola.

L’Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ieri ha assegnato i Premi Goya per la stagione cinematografica oramai alle nostre spalle. A dominare la serata con ben 12 premi è stato La Società della Neve (qui la nostra recensione), il drammatico nuovo film diretto da J. A. Bayona. Il regista spagnolo ha portato a casa, tra gli altri premi, anche quello per la Miglior Regia, ma anche una speciale statistica storica essendo il terzo film della storia dei Goya più premiato di sempre, gli altri sono stati Mare dentro (14) e ¡Ay, Carmela! (13).

Il Goya Onorario è andato al direttore della fotografia spagnolo – 103enne – Juan Mariné (Los guardiamarinas), mentre Sigourney Weaver ha ricevuto il Goya Internazionale.

Premi Goya 2024: i vincitori.

Miglior film

La società della neve – JA Bayona

Miglior regista

JA Bayona – La società della neve

Miglior regista esordiente

Estibaliz Urresola Solaguren – 20.000 specie di api

Miglior attore

David Verdaguer – Jokes & Cigarettes

Miglior attrice

Malena Alterio – Something Is About To Happen

Miglior attore non protagonista

José Coronado – Close Your Eyes

Miglior attrice non protagonista

Ane Gabarain – 20.000 specie di api

Miglior attore esordiente

Matías Recalt – La società della neve

Miglior attrice emergente

Janet Novás – The Rye Horn

Miglior sceneggiatura originale

Estibaliz Urresola Solaguren – 20.000 specie di api

Miglior sceneggiatura non originale

Pablo Berger – Il mio amico robot

Miglior fotografia

Pedro Luque – La società della neve

Miglior montaggio

Jaume Martí – La società della neve

Miglior art director

Alain Bainée – La società della neve

Miglior costumi

Julio Suárez – La società della neve

Miglior trucco e acconciature

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé – La società della neve

Miglior Direzione di produzione

Margarita Huguet – La società della neve

Migliori VFX

Pau Costa, Félix Bergés, Laura Pedro – La società della neve

Miglior suono

Jorge Adrados, Oriol Tarragó e Marc Orts – La società della neve

Miglior colonna sonora

Michael Giacchino – La società della neve

Miglior canzone originale

Yo solo quiero amor (Te estoy amando locamente) di Rigoberta Bandini

Miglior film animato

Il mio amico robot – Pablo Berger

Miglior documentario

Mientras seas tú, el aquí y ahora di Carme Elías

Miglior film dell’America Latina

My Eternal Memory (Cile) – Maite Alberdi

Miglior film europeo

Anatomia di una caduta – Justine Triet (Francia)

Miglior cortometraggio di finzione

Aunque es de noche (“Anche se è notte”)

Miglior cortometraggio documentario

Ava di Mabel Lozano

Miglior cortometraggio d’animazione

To bird or not to bird