DGA Awards 2024: a Christopher Nolan la Miglior Regia

Nella notte sono stati assegnati i DGA Awards 2024, i premi assegnati dalla Directors Guild of America alle Migliori Regie della stagione.

Lo sprint finale per gli Oscars 2024 è oramai lanciato, e Christopher Nolan da ieri ha messo un nuovo mattone in vista della vittoria finale nella categoria Miglior Regia. Il lavoro del regista con Oppenheimer (qui la nostra recensione) gli è valso questa notte il premio principale ieri ai DGA Awards. Come noto, i premi assegnati dall’Associazione dei Registi Hollywoodiani hanno un peso specifico fondamentale, portando spesso l’Academy a confermare il nome del vincitore anche per gli Oscars. Sarà ancora così?

Celine Song ha vinto il premio come miglior regista di un’opera prima per Past Lives; in ambito televisivo, invece, Peter Hoar e Christopher Storer hanno trionfato rispettivamente per le regie di The Last of Us e The Bear.

DGA Awards 2024: i vincitori.

Outstanding Directorial Achievement in Theatrical Feature Film

CHRISTOPHER NOLAN, Oppenheimer, (Universal Pictures)

Directoral Team: Unit Production Managers: Thomas Hayslip, Nathan Kelly, Rafael Lima (New Jersey / New York Unit); First Assistant Director: Nilo Otero

Second Assistant Director: Andrew Stahl; Second Second Assistant Director: Jesse Carmona; Additional Second Assistant Directors: Dixon McPhillips, Richard Molloy (New Jersey / New York Unit), AJ Jackson (New Jersey / New York Unit); Location Manager: Patty Carey Perazzo (New Jersey / New York Unit)

Outstanding Directorial Achievement in Dramatic Series

PETER HOAR, The Last Of Us, “Long, Long Time” (HBO | Max)

Directorial Team: Unit Production Manager: Cecil O’Connor; First Assistant Director: Bethan Mowat

Michael Apted Award for Outstanding Directorial Achievement in First-Time Theatrical Feature Film

CELINE SONG, Past Lives, (A24)

Directorial Team: Unit Production Manager: Kerry Johnson; First Assistant Director: Ben Kahn; Second Assistant Director: Geraldine Schubert; Second Second Assistant Director: Dan Levy; Location Manager: Joseph Mullaney

Outstanding Directorial Achievement in Documentary

MSTYSLAV CHERNOV, 20 Days in Mariupol (PBS Distribution)

Outstanding Directorial Achievement in Comedy Series

CHRISTOPHER STORER, The Bear, “Fishes” (FX)

Directorial Team: Unit Production Managers: Tyson Bidner, Carrie Holt de Lama; First Assistant Directors: Duccio Fabbri, Pablo Gambetta; Second Assistant Director: Larissa Malarek; Second Second Assistant Directors: Olivia Dame, Hiro Taniguchi; Location Manager: Maria C. Roxas

Outstanding Directorial Achievement in Movies for Television and Limited Series

SARAH ADINA SMITH, Lessons In Chemistry, “Her And Him” (Apple TV+)

Directorial Team: Unit Production Manager: Steven Brown; First Assistant Director: Kristofer Kolpek; Second Assistant Director: Deborah Chung

Outstanding Directorial Achievement in Children’s Programs

AMY SCHATZ,

Stand Up & Shout: Songs From A Philly High School (HBO | Max)

Outstanding Directorial Achievement in Commercials

KIM GEHRIG (Somesuch) — WINNER“Run This Town,” Apple Music – Apple (Client Direct) | First Assistant Director: David Webb

“The Travelers,” Expedia – Wieden & Kennedy | First Assistant Director: Zaida Fakih

Outstanding Directorial Achievement in Variety/Talk/News/Sports – Regularly Scheduled Programming

“Pedro Pascal / Coldplay” (NBC) Directorial Team: Associate Directors: Janine DeVito, Michael Poole, Laura Ouziel-Mack;

Stage Managers: Gena Rositano, Chris Kelly, Eddie Valk

Outstanding Directorial Achievement in Variety/Talk/News/Sports – Specials

PAUL MILLER — “Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love” (NBC)

Directorial Team: Associate Director: Sara Niimi; Stage Managers: Gary Natoli, Alissa Levisohn Hoyo, Christopher McDonald, Jackie Stathis

Outstanding Directorial Achievement in Reality Programs

NIHARIKA DESAI — “Rainn Wilson and the Geography of Bliss,” “Happiness is a Bottle of Cod Liver Oil” (Peacock)