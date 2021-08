Il nuovo poster di The French Dispatch, il film di Wes Anderson

Walt Disney Company Italia ha diffuso ieri il nuovo “affollatissimo” poster di The French Dispatch, il film diretto dal regista visionario Wes Anderson.

Presentato al mondo durante la scorsa edizione del Festival di Cannes, il film The French Dispatch sarà disponibile nelle sale italiane a partire dall’11 novembre prossimo. Trovate il poster in fondo alla pagina. Per quanto riguarda, invece, il trailer lo trovate seguendo questo nostro indirizzo.

The French Dispatch è stato scritto e diretto da Wes Anderson, mentre il soggetto è stato firmato da Anderson & Roman Coppola & Hugo Guinness & Jason Schwartzman. Il cast di altissimo livello conta la presenza di attori del calibro di Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson. Ed ancora di Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban e Hippolyte Girardot.

TRAMA: The French Dispatch dà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del Ventesimo secolo.