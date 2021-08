Il celebre caratterista Luis Guzmán è stato scelto per dare volto a Gomez Addams nella nuova serie Netflix dedicata alla celebre Famiglia Addams dal titolo Wednesday.

SuperHeroHype ha confermato questa notte che Luis Guzmàn, noto per Boogie Nights, Magnolia e Viaggio nell’isola misteriosa, avrà il ruolo del papà di Mercoledì, la protagonista della serie Wedsneday interpretata da Jenna Ortega. In passato il celebre ruolo del patriarca di casa Addams è stato interpretato in tv da John Astin, Raul Julia nei due film usciti al cinema e da Tim Curry.

La serie tv in bianco e nero di La Famiglia Addams è andata in onda per la prima volta 56 anni fa sulla ABC, da allora è divenuta capostipite di una serie di progetti correlati che hanno reso Morticia e la sua bizzarra famiglia icone di Hollywood.

MERCOLEDI’

PRODUZIONE: La serie sarà composta da otto episodi, Al Gough e Miles Millar (creatori Smallville) saranno sceneggiatori e showrunner, mentre Tim Burton si occuperà di dirigere tutti gli episodi. MGM / United Artist, che possiede i diritti del franchise, si occuperà della produzione. CAST: Jenna Ortega, Luis Guzman. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

TRAMA: Tim Burton porterà Mercoledì Addams su Netflix con una storia di formazione in una nuova serie live action! Burton farà anche il suo debutto alla regia di una serie tv, la serie racconterà una storia di mistero costellata di indagini e soprannaturale e sarà inventrata su Mercoledì come studente della Nevermore Academy.