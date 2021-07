Cannes 74: il trailer da The French Dispatch, il film di Wes Anderson

Presentato quest’oggi in anteprima mondiale dalla 74° edizione del Festival di Cannes, il nuovo film di Wes Anderson dal titolo The French Dispatch si è mostrato anche al popolo della rete.

The French Dispatch è stato scritto e diretto da Wes Anderson, mentre il soggetto è stato firmato da Anderson & Roman Coppola & Hugo Guinness & Jason Schwartzman. Il cast di altissimo livello conta la presenza di attori del calibro di Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson. Ed ancora di Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban e Hippolyte Girardot.

Ecco, invece, la breve descrizione della sinossi: The French Dispatch dà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del Ventesimo secolo.

Il film è in concorso alla 74° edizione del Festival di Cannes, ed oggi come anticipato è stato presentato in anteprima mondiale. L’uscita nelle sale italiane è invece fissato per il prossimo 11 novembre.