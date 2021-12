Un poster natalizio da The King’s Man – Le origini, al cinema da gennaio

In pieno spirito natalizio la 20th Century Studios Italia ha diffuso un nuovo poster di The King’s Man – Le origini ispirato al Santo Natale.

Nel mostrarvi il poster, attraverso il tweet ufficiale in fondo alla pagina, ricordiamo che il film sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 5 gennaio 2022, e che il nuovo trailer è disponibile seguendo questo nostro indirizzo.

THE KING’S MAN – LE ORIGINI

PRODUZIONE: Il film è stato diretto ancora una volta da Matthew Vaughn, regista dei primi due capitoli approdati in sala, e basato sulla graphic novel creata da Mark Millar e Dave Gibbons. La sceneggiatura è stata scritta da Jane Goldman e Matthew Vaughn e prodotto da Vaughn, Cliff Lanning, e Angus More Gordon. CAST: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 5 gennaio 2022.

TRAMA: La pellicola racconta di un gruppo nutrito dei peggiori tiranni della storia e di criminali che si riuniscono per organizzare una guerra di proporzioni mondiali, che annienti milioni di persone. Un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini è il racconto delle origini dell’agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman.