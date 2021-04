Nella giornata di domani Netflix diffonderà in rete il primo trailer di Jupiter’s Legacy, la serie in live-action tratta dai fumetti di Mark Millar.

In attesa del trailer, sui canali social del noto servizio di streaming da domani, in rete è spuntato il nuovo poster (lo potete ammirare nel post-social in fondo alla pagina). Nel poster in questione spazio per i protagonisti della serie interpretati da Josh Duhamel (nel ruolo di Sheldon Sampson/The Utopian), Leslie Bibb (nella parte della moglie Grace/Lady Liberty), Elena Kampouris e Andrew Horton (rispettivamente nei ruoli di Chloe Sampson e Brandon Sampson/Paragon).

JUPITER’S LEGACY

PRODUZIONE: La serie è stata tratta dalla graphic novel di Mark Millar. Lo showrunner è Sang Kyu Kim dopo l’addio di Steven DeKnight. CAST: Josh Duhamel nel ruolo di Sheldon Sampson/Utopian, Leslie Bibb che interpreta Grace/Lady Liberty, Elena Kampouris e Andrew Horton saranno invece i figli della coppia Chloe e Brandon. Ben Daniels ha il ruolo di zio Walter/Brain-Wave e Mark Wade è The Flare.

TRAMA: Jupiter’s Legacy racconta la storia della prima generazione al mondo di supereroi che ha ricevuto i propri poteri negli anni ’30 e ora, nel presente, fanno ormai parte della vecchia guardia. I loro figli, anche in questo caso dotati di capacità straordinarie, faticano per essere all’altezza delle imprese compiute dai leggendari genitori.

Su Netflix dal 7 maggio 2021.