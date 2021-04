Dopo l’inatteso successo di Cena con Delitto, Netflix ha annunciato la produzione di due sequel del film diretto da Rian Johnson con Daniel Craig, ottenendo così l’esclusività del franchise grazie ad un accordo di 469 milioni di dollari. Una cifra colossale, considerando che Cena con Delitto è costato solo 40 milioni ma, la produzione Netflix ha la necessità di compensare subito i talent richiesti per la lavorazione dei sequel.

Qualche giorno fa l’Hollywood Reporter ha reso noti alcuni retroscena sugli accordi stipulati da Netflix e Rian Johnson per i sequel, a partire dal compenso che percepiranno lui, Daniel Craig e Ram Bergman. Viene, così riportato sul magazine:

“I punti dell’accordo sono degni di nota: in base al patto stipulato, Rian Johnson ha un immenso potere creativo. Non è tenuto a ricevere appunti dallo streamer. Le uniche contingenze da rispettare sono relative all’obbligo di avere Daniel Craig come protagonista di entrambi i sequel e che ognuno dei due film dovrà avere almeno lo stesso budget del primo, intorno ai 40 milioni di dollari. Le nostre fonti ci hanno riferito che Rian Johnson, Ram Bergman e Daniel Craig percepiranno 100 milioni a testa”.

Nell’articolo dell’Hollywood Reporter viene descritto anche il ruolo incisivo che ha avuto la pandemia globale sulla lavorazione dei sequel di Cena con Delitto. Rian Johnson e Ram Bergman non hanno rinnovato l’accordo con Lionsgate e Media Right Capital: a gennaio la situazione pandemica non è idilliaca, e in America (e non solo) i cinema sono chiusi, la prospettiva di poter cominciare a lavorare sui sequel di Cena con Delitto con la prospettiva di arrivare in sala è un miraggio senza garanzie. Per queste motivazioni Johnson e Bergman, pur essendo grandi estimatori dell’esperienza visiva nelle sale cinematografiche, si sono visti “costretti” a stipulare accordi con piattaforme streaming.

Non ci resta che rimanere in attesa di nuovi aggiornamenti sulla lavorazione dei sequel di Cena con Delitto, ufficialmente prodotti da Netfilix. Qui, potete leggere la nostra recensione di Cena con Delitto.