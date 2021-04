Nasce il VENETO WRITING LAB: corso di formazione per sceneggiatori e registi

Nasce il Veneto Writing Lab, il primo programma di alta formazione dedicato a sceneggiatori e registi realizzato dalla Veneto Film Commission, realizzato per incentivare e sviluppare le attività locali del Veneto. Una preziosa opportunità per sviluppare progetti di film e per rafforzare il comparto della produzione regionale.

Il VENETO WRITING LAB nasce dall’incontro tra TorinoFilmLab, il principale workshop europeo di sviluppo di sceneggiature, la Veneto Film Commission e la Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati.

L’iniziativa è sostenuta della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è realizzata in collaborazione con Fondo Audiovisivo Friuli Venezia-Giulia, IDM Film Fund & Commission e Trentino Film Commission.

VENETO WRITING LAB è un programma intensivo e di alto profilo per lo sviluppo lungometraggi. Il percorso è rivolto a sceneggiatori e registi professionisti italiani e internazionali, che abbiano un progetto di film in fase di sviluppo opzionato da una casa di produzione con sede legale in Veneto, Friuli Venezia Giulia o Trentino Alto Adige.

Il TorinoFlmLab selezionerà 8 progetti, su cui i partecipanti potranno scegliere se lavorare in italiano o in inglese.

Il laboratorio avrà 2 sessioni di workshop di 5 giorni ciascuno: il primo, in presenza, si svolgerà dal 24 al 29 giugno 2021; il secondo avrà invece luogo dal 4 all’8 ottobre 2021 online o, qualora le condizioni pandemiche lo consentissero, in presenza. Nel corso dei due workshop e degli incontri online che avverranno nel corso dei mesi che li separano, i partecipanti lavoreranno seguiti da script tutors internazionali di alto livello prima alla stesura del trattamento del progetto e, successivamente, all’intera sceneggiatura.

Il VENETO WRITING LAB ha come obiettivo quello di incoraggiare i processi creativi necessari a sviluppare nel miglior modo le storie dei progetti selezionati.

