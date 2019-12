Netflix ha diffuso i characters poster italiani di The Witcher, la nuova serie tv tratta dai famosi romanzi di Andrzej Sapkowski.

I poster riguardano i tre personaggi principali interpretati rispettivamente da Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra. Gli artwork sono stati accompagnati dalle descrizioni dei personaggi.

The Witcher

The Witcher è sviluppata da Lauren Schmidt Hissrich. Nel cast Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Jodhi May, Bjorn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, MyAnna Buring, Millie Brady, Mimi Ndiweni, Therica Wilson Read.

La serie racconta la storia di Geralt di Rivia (Henry Cavill), un solitario cacciatore di mostri che lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone si dimostrano essere più spietate delle bestie. Quando il destino lo porta a incontrare una potente donna che usa la magia e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare ad affrontare i pericoli insieme. I romanzi, come molti di voi già sapranno, sono stati adattati in una serie di videogiochi di successo.

Tra i produttori della nuova serie tv targata Netflix anche Sean Daniel, Jason Brown, Tomek Baginski e Jarek Sawko. La serie tv romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski

The Witcher conterà 8 episodi, e sarà distribuita da Netflix dal 20 dicembre 2019. La seconda stagione è stata confermata.

